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Spomini Metke Albreht: njena lepota je večna (Suzy)

Metka je dokaz, da staranje ni boj z letnicami, ampak privilegij.
Metka Albreht še danes žari z enako iskrivostjo.
Metka Albreht še danes žari z enako iskrivostjo.
T. M., Foto: osebni arhiv/Instagram, Urša Premik
 5. 7. 2026 | 21:00
 5. 7. 2026 | 21:41
1:16
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Krona je že zdavnaj romala v vitrino, toda sijaj, ki ga je prinesla v življenje Metke Albreht, ni nikoli ugasnil. Ob pogledu na fotografijo iz časa, ko je na začetku devetdesetih osvojila naslov najlepše Slovenke, se zdi, kot da so leta z njo sklenila posebno zavezništvo. Morda se je prikradla kakšna drobna gubica, a radovednost, iskrivost in nalezljiva energija ostajajo enako očarljive. Njena največja lepotna skrivnost ni skrita v ogledalu, temveč v srcu.

Ljubezen do ustvarjanja, ljudi, družine in drobnih utrinkov vsakdana ji vrača svetlobo, ki je ne more podariti nobena lepotna nega. V srečnem zakonu, ob dveh čudovitih otrocih in poklicu, ki ga opravlja s strastjo, je našla ravnovesje, zaradi katerega žari od znotraj. Metka je dokaz, da staranje ni boj z letnicami, ampak privilegij in priložnost, da z vsakim letom postaneš še bolj svoj. Prav zato ostaja ena tistih žensk, pri katerih lepota z leti ne izgublja sijaja, temveč postaja še bolj pristna.

Leta 1992 je skozi velika vrata vstopila v svet slave.
Leta 1992 je skozi velika vrata vstopila v svet slave.

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