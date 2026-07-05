Spomini Metke Albreht: njena lepota je večna (Suzy)

Krona je že zdavnaj romala v vitrino, toda sijaj, ki ga je prinesla v življenje Metke Albreht, ni nikoli ugasnil. Ob pogledu na fotografijo iz časa, ko je na začetku devetdesetih osvojila naslov najlepše Slovenke, se zdi, kot da so leta z njo sklenila posebno zavezništvo. Morda se je prikradla kakšna drobna gubica, a radovednost, iskrivost in nalezljiva energija ostajajo enako očarljive. Njena največja lepotna skrivnost ni skrita v ogledalu, temveč v srcu.

Ljubezen do ustvarjanja, ljudi, družine in drobnih utrinkov vsakdana ji vrača svetlobo, ki je ne more podariti nobena lepotna nega. V srečnem zakonu, ob dveh čudovitih otrocih in poklicu, ki ga opravlja s strastjo, je našla ravnovesje, zaradi katerega žari od znotraj. Metka je dokaz, da staranje ni boj z letnicami, ampak privilegij in priložnost, da z vsakim letom postaneš še bolj svoj. Prav zato ostaja ena tistih žensk, pri katerih lepota z leti ne izgublja sijaja, temveč postaja še bolj pristna.