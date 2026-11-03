Spomini Natalije Verboten: od Rose do rdečega ferrarija (Suzy)

Le kdo bi si mislil, da se je ena naših najbolj prepoznavnih pevk nekoč kalila v narodnozabavnih vodah?! Natalija Verboten je svoje spletne prijatelje pred dnevi presenetila s fotografijo iz mladosti in jih hudomušno vprašala, ali je nastala pred več ali manj kot tridesetimi leti. Na njej nasmejana pozira s člani ansambla Rosa, v katerem je sredi devetdesetih let nabirala dragocene odrske izkušnje. Koroški ansambel je nastal maja 1995, Natalija je bila njegova prva pevka.

Skupaj so nastopali na festivalih, snemali pesmi in opozarjali nase z uspehi, ki so mladi glasbenici odpirali vrata v svet zabavne glasbe. Pevko je sicer ljubezen do melodij spremljala že od otroštva, saj je odraščala v glasbeni družini. Leta 1996 je posnela prvi pop album, dve leti pozneje s pesmijo Ne budi me osvojila občinstvo na festivalu Vesela jesen in začela samostojno pot. Sledili so številni nastopi in uspešnice, med katerimi ima posebno mesto legendarni Rdeč ferrari. Danes, ko se nezadržno približuje abrahamu, se Natalija očitno rada ozre na svoje začetke, ki so bili zanimivejši, kot bi si mislili.