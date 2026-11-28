Danes je harmonika tako rekoč podaljšek njegovih rok, a tudi Rok Švab, priljubljeni član Modrijanov, je imel kot otrok dneve, ko bi počel vse kaj drugega kot vadil. Ob 35. obletnici svojih prvih korakov s harmoniko se je na družbenih omrežjih spomnil prav teh časov in se z ganljivim zapisom poklonil staršem. »Oče je bil tisti, ki je ves čas verjel vame, skupaj z mamo sta me vztrajno spodbujala, da sem vadil in vadil, tudi takrat, ko mi ni bilo do tega,« je priznal glasbenik.

Kot otrok ni vedno razumel, zakaj toliko vztrajanja in odrekanja, a danes dobro ve, koliko jima dolguje. Prepričan je, da brez njune ljubezni, podpore in vere vanj njegova življenjska pot zagotovo ne bi bila takšna, kot je. In kdo ve, morda bi slovenska narodnozabavna glasba ostala brez enega svojih najbolj prepoznavnih harmonikarjev, kar bi bila zagotovo velika škoda.