Sporočila za leto 2026: Dovolimo ljubezni, da nas vodi (Suzy)

S svojimi nasveti so nas bodrili in nam vlivali upanje že v preteklem se letu, ob začetku novega so z nami delili uvide in spoznanja o izzivih in priložnostih, ki so pred nami. Naj vas njihova sporočila o tem, kaj je res pomembno, vodijo skozi prihodnje mesece in vas spodbudijo k čim bolj polnemu in ozaveščenemu življenju.

Mateja Blažič Zemljič, Foto: Getty Images, osebni arhiv, osebni arhiv/facebook, Dejan Javornik

»Leto, ki se je poslovilo, me je nežno, a vztrajno učilo, da se resnica začne pri iskrenosti s seboj. Pokazalo mi je, kako pomembno se je znati upočasniti, prisluhniti telesu in si dovoliti biti iskren, tudi takrat, ko izid ni jasen. Za leto 2026 čutim več potrebe po notranjem miru in tišini, po pristnosti v odnosih in manj po dokazovanju učinkovitosti. Ne smemo pozabiti, da se kakovost življenja ne meri v hitrosti, temveč v globini. Resnično pomembno bo, da ostanemo človeški, sočutni in zvesti sebi. Srečno 2026, dragi vsi.« Saša Božič, coachinja Saša Božič »V letu 2025 sem ugotovila, da se ...