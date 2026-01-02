Sporočilo ob koncu leta … »Spustite stare zaveze, ki jih ne čutite« (Suzy)

MYCHI

Čas je, da iz ljubezni do sebe zgradite odnose, ki dihajo z vami, ne mimo vas.

Ko pade zavesa in leto poklekne na kolena, ostanemo sami s seboj. Brez vlog. Brez izgovorov. Brez mehkih obližev, s katerimi smo si vsakič znova prelepili rane. Zdaj smo tukaj – v resnici. V prostoru, kjer maska ne zdrži več, kjer ne moremo več hliniti, da ne vemo. Da ne čutimo. Da ni nič. Prav zato je to najmočnejši trenutek. Ne, ker bi bilo vse jasno, temveč ker si končno priznamo, da smo vedeli že dolgo – a nismo zmogli. Nismo si upali. Nismo želeli izgubiti tistega, kar nas je držalo skupaj, čeprav smo v sebi pokali po šivih. Ob koncu leta ne gre za novoletne želje. Gre za bilanco. Ne ...