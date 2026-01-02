  • Delo d.o.o.
Sporočilo ob koncu leta … »Spustite stare zaveze, ki jih ne čutite« (Suzy)

Čas je, da iz ljubezni do sebe zgradite odnose, ki dihajo z vami, ne mimo vas.
FOTO: Nataša Čampelj
FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie
 2. 1. 2026 | 21:00
3:28
A+A-
Ko pade zavesa in leto poklekne na kolena, ostanemo sami s seboj. Brez vlog. Brez izgovorov. Brez mehkih obližev, s katerimi smo si vsakič znova prelepili rane. Zdaj smo tukaj – v resnici. V prostoru, kjer maska ne zdrži več, kjer ne moremo več hliniti, da ne vemo. Da ne čutimo. Da ni nič. Prav zato je to najmočnejši trenutek. Ne, ker bi bilo vse jasno, temveč ker si končno priznamo, da smo vedeli že dolgo – a nismo zmogli. Nismo si upali. Nismo želeli izgubiti tistega, kar nas je držalo skupaj, čeprav smo v sebi pokali po šivih. Ob koncu leta ne gre za novoletne želje. Gre za bilanco. Ne ...

21:00
Sporočilo ob koncu leta … »Spustite stare zaveze, ki jih ne čutite« (Suzy)

Čas je, da iz ljubezni do sebe zgradite odnose, ki dihajo z vami, ne mimo vas.
2. 1. 2026 | 21:00
NAPAD NA SILVESTROVO

FBI naj bi preprečil teroristični napad v ZDA

Napad naj bi na silvestrovo načrtoval 18-letnik. Kot poroča televizija NBC, naj bi bil nesojeni napadalec simpatizer Islamske države (IS).
2. 1. 2026 | 20:59
SLAVNA PEVKA

Jennifer Lopez sredi koncerta komentirala kritiko: »Če bi ti imel takšno zadnjico, bi ...« (VIDEO)

Slavna pevka je odgovorila zelo samozavestno. Pevka sicer danes šteje 56 let, a marsikdo ji ne bi dal toliko let.
2. 1. 2026 | 20:07
V ZVEZDAH

Znamenja,ki nas navdihujejo

Njihova energija, karizma in sposobnost motiviranja drugih nas vedno znova navdušujejo.
2. 1. 2026 | 19:00
PU KOPER

Na novoletno jutro pred lokalom ležal okrvavljen 17-letnik

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dogajanju in preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja nasilništva.
2. 1. 2026 | 18:44
2025

Pregled leta: Kdaj Putinov napad v Evropi? Evropejcem priporočili naj pripravijo nujne zaloge

Preverite, kateri so bili najbolj brani članki v rubriki »Novice Svet«.
2. 1. 2026 | 18:00

