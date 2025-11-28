Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Zdaj ni čas za instantne odgovore. Zdaj je čas za poglobljen pogled vase. Za vprašanja, ki bolijo, a zdravijo. Kaj v vašem življenju je resnično? Kaj ste ustvarili iz ljubezni – in kaj iz strahu, da boste ostali sami? Kdo v vašem življenju vam ogreva srce – in kdo le napolni prostor s hrupom? To je vaš trenutek streznitve, ne kot kazen, temveč kot povabilo. Da si priznate, kar ste dolgo potiskali stran. Da se zaveste, da je moč v vaši izbiri. Da si dovolite pogledati, kje ste se prodali pod ceno, v upanju, da boste ljubljeni. Nemir ni tukaj, da vam vzame mir. Tukaj je, da vas opomni, da ste ga izgubili že zdavnaj in da ga zdaj lahko najdete. V sebi. Skozi izbiro, da živite iz resnice. Ne iz vloge. Ne iz navade. Ne iz strahu. Življenje bo v teh dneh neizprosno iskreno.

To ni čas, ko sledite množici. To je čas, ko stojite. Tudi če ste edini. To je čas, ko rečete resnici: »Dobrodošla.« In času: »Vem, da me oblikuješ.«

Pokazalo vam bo, kje še držite masko, ki ste jo že zdavnaj prerasli. Pokazalo vam bo, kje je vaša moč – ne v nadzoru, temveč v resnici. In kje je vaša svoboda – ne v tem, da se izognete bolečini, temveč v tem, da ste ji pripravljeni pogledati v oči. Čas bo brezkompromisno pokazal, kaj ni avtentično. A tudi – kaj lahko postane. Vse, kar je zgrajeno na resnici, bo v teh dneh cvetelo. Morda še tiho, a z močjo, ki je ne morete zanikati. Ljubezen, ki je resnična, se bo še bolj poglobila. Pogovori, ki so čakali, da se zgodijo, bodo našli svoje besede. In srce – vaše srce – bo začelo govoriti glasneje.

Nekateri odnosi se bodo končali. Ne, ker je nekaj narobe, ampak ker je čas. Ker duša ne more več rasti tam, kjer ni prostora za resnico. Nekateri odnosi se bodo začeli. Ne kot novo zatočišče, ampak kot prostor zavedanja. Kot srečanje dveh bitij, ki ne iščeta drug drugega, da bi se dopolnila, ampak da bi delila. Sebe. V resnici. In s tem ustvarjala nekaj, kar presega oblike in vloge. Ta konec tedna in dnevi, ki sledijo, so priložnost. Ne, ne boste potrebovali zemljevida. Vaša intuicija bo zarisala smer. A le če ji boste zaupali bolj kot hrupu pričakovanj. To ni čas, ko sledite množici. To je čas, ko stojite. Tudi če ste edini. To je čas, ko rečete resnici: »Dobrodošla.« In času: »Vem, da me oblikuješ.«