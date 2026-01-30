  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Vsak dogodek, tudi tisti, ki boli, nosi podpis ljubezni.
Shana Flogie FOTO: Dejan Javornik 
Shana Flogie FOTO: Dejan Javornik 
Shana Flogie
 30. 1. 2026 | 21:00
2:57
A+A-

Zdaj je čas, da postanemo tisto, kar smo v sebi že od nekdaj vedeli, da smo, ne nekdo drug, ne, kar svet pričakuje od nas. Poklicanost. Srčnost. Resnica. Na tej točki ciklusa se preteklost zaključuje – ne, ker bi bila slaba, temveč ker ne more več zdržati naše rasti. In prihodnost se še ne začenja – ker mora najprej dozoreti prostor, v katerem bo pristnost lahko pognala korenine. Zdaj se lahko poslovimo od navad, ki so nas držale v rutini. Od ljudi, ki so z nami ostajali iz navade, ne iz ljubezni. Od vlog, ki jih ne potrebujemo več. Ob tej tišini notranjega obrata se spomnimo: vsak dogodek, tudi tisti, ki boli, nosi podpis ljubezni.

Ni nas prišel kaznovat, prišel nas je opomnit, da je nekaj v nas pripravljeno prerasti staro. Bolečina ni sovražnik. Je glasnik. In razočaranje je ogledalo. Zdaj je čas, da pogledamo vase in ne bežimo. Da se vprašamo: česa ne maramo na sebi, ker nas spominja na preteklost? Kaj poskušamo ohraniti, čeprav nas ne napolnjuje več? To je trenutek preboja. Trenutek, ko se stare sence razkrajajo v svetlobi zavesti. Pred nami so dnevi, ko so dimenzijske tančice tanjše, ko so energije gostejše in tišje hkrati – dovolj, da se nas dotaknejo v globini, če smo pripravljeni slišati. Če zmoremo prisluhniti iz tistega mesta v sebi, ki si ne želi več instantnih rešitev.

Vsak dogodek, tudi tisti, ki boli, nosi podpis ljubezni. Ni nas prišel kaznovat, prišel nas je opomnit, da je nekaj v nas pripravljeno prerasti staro. Bolečina ni sovražnik. Je glasnik. In razočaranje je ogledalo. Zdaj je čas, da pogledamo vase in ne bežimo.

Tam, kjer vemo: vse, kar se dogaja, ima namen, tudi če ga še ne vidimo. Zato si postavimo namero in ji bodimo zvesti. Ne zaradi rezultatov. Zaradi celovitosti. Zaupajmo procesu. In ko bo tišina glasna, ostanimo. Ko bo dvom zarezal, se ne ustrašimo. Ko bo minilo nekaj časa, preden pride potrditev – ostanimo v veri. Ne v zunanjo prihodnost, temveč v notranji kompas, ki nas vodi. In ko bomo pripravljeni, bo vse, kar zdaj seje vsak izmed nas, vzklilo v pravi obliki. Ne takoj, a zagotovo. Ne odlašajmo več. Vse je pripravljeno. Le mi moramo biti.

Več iz teme

Shana FlogieSuzySporočilo ob koncu meseca
ZADNJE NOVICE
21:21
Bulvar  |  Zanimivosti
MIT ALI RESNICA?

To se nam ne bo zgodilo nikoli več, razen če bo kdo živel 823 let

Mogoče za koga tukaj ni nič nenavadnega.
30. 1. 2026 | 21:21
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Vsak dogodek, tudi tisti, ki boli, nosi podpis ljubezni.
30. 1. 2026 | 21:00
20:33
Šport  |  Odmevi
ZAPLET S SMUČMI

Kaos po svetovnem prvenstvu: FIS grozi z izključitvami zaradi slovenskih komentarjev!

FIS grozi z disciplinskimi ukrepi.
30. 1. 2026 | 20:33
20:16
Bulvar  |  Tuji trači
SLOVO IKONE

Šok v Hollywoodu: umrla Catherine O’Hara, igrala je Kevinovo mamo v »Sam doma«

Poslovila se je v starosti 71 let.
30. 1. 2026 | 20:16
20:07
Novice  |  Svet
ZLORABE IN VPLIVNI PRIJATELJI RAZKRITI

Tri milijone strani skrivnosti, Epsteinovi dosjeji zdaj javni

Trump je podal različne razlage, zakaj se je sčasoma sprl z Epsteinom.
30. 1. 2026 | 20:07
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo je moj karmični partner

Z njim imamo močno duhovno povezavo, ki presega to življenje.
30. 1. 2026 | 20:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki