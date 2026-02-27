  • Delo d.o.o.
Sporočilo ob koncu meseca ... (Suzy)

Svetloba za vrati že utripa, a vi še tavate v notranji noči.
FOTO: Whitetea Getty Images
FOTO: Whitetea Getty Images
Shana Flogie
 27. 2. 2026 | 21:00
2:52
A+A-

Morda se zdi, da nekaj v vas še zadržuje dih in ste se znašli pred pragom zadnje sobe, v trenutku pred premikom, ki je bil dolgo na obzorju. Kot bi življenje zadrževalo dih skupaj z vami, srce in duša pa čakata. Svetloba za vrati že utripa, a vi še tavate v notranji noči. Je tisto, v kar ste nekoč verjeli, še resnično? Vse v vas hrepeni po odgovoru. Da ali ne? Življenje še ne odgovarja, saj noče, da se odločite zaradi potrebe. Hoče, da poiščete resnico in se zavedate, kaj čutite, ko ste sami s sabo. Ko ni nikogar, ki bi vam ploskal in vam pritrjeval. Ali znate biti sami s sabo, tudi ko ni priznanj? To je bistvo tega konca tedna. Poglobite se v odnose in pomislite, kaj v njih še sloni na upanju, ne zgolj na resničnosti. Kje še iščete potrditev, ko bi si morali priznati, da vam nekaj ne pripada več? Zakaj vlagate energijo tja, od koder ni poti nazaj? Tja, kjer vas vidijo, le ko jim to ustreza? To so vprašanja, ki ne bodo izginila.

Ni več možnosti za odlašanje. Zdaj je napočil trenutek, ko vsa pretekla razmišljanja postanejo odločitev in se slutnje prelijejo v korak.

Ne zdaj, saj je prepozno, da bi se slepili. Prepozno je, da bi si lagali. Megla prejšnjih dni se je že dvignila in vse, kar je ostalo, je jasno kot polnočno nebo brez oblakov. Kar ni ljubezen, čutimo kot tujek, nepoštenost pa nas lahko pošteno opeče. Kar ni resnica, nas sili, da se umaknemo. To ni kazen, temveč zrelost. To je trenutek, ko se duša ne zadovolji več z drobtinami in ne želi vlog, v katerih ni življenja. Ste resnično pripravljeni? Ne na novo razmerje, službo oziroma zunanji premik, ampak notranjo poravnavo? Ste pripravljeni izgovoriti svojo resnico, tudi če vam nihče ne ploska? Ste pripravljeni reči, da ste to vi in da ne boste več igrali? Ta konec tedna ni prostora za maske. Če boste poskušali lagati, boste razkriti. Če boste poskušali ostati v vlogi, ki ni več vaša, vas bo zabolelo telo. Če boste poskušali zanikati občutek, vam bo življenje poslalo jasen odsev. Ni več možnosti za odlašanje. Zdaj je napočil trenutek, ko vsa pretekla razmišljanja postanejo odločitev in se slutnje prelijejo v korak. In ta korak, četudi tih, bo v vašem življenju pomenil največjo revolucijo.

kolumnaodnosiljubezenPomislekičassrečaživljenjeShana FlogieMyChi
22:12
Novice  |  Svet
NAPETO DOGAJANJE

Svet čaka, ali bodo ZDA napadle Iran, Trump pa je glede napada zdaj povedal tole

Ameriška administracija končne odločitve glede vojaškega posredovanja proti islamski republiki še ni sprejela, je danes dejal predsednik ZDA Donald Trump. Teheran »nam ni pripravljen dati tistega, kar moramo imeti«, je dodal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.​
27. 2. 2026 | 22:12
21:33
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNA IZPOVED

Saša Lendero razkrila, kaj je doživela pri sosedih: »Zgodilo se mi je nekaj redkega«

V osebnem zapisu je spregovorila o občutku, ki ga v naglici sodobnega ritma prepozna marsikdo.
27. 2. 2026 | 21:33
21:00
Bulvar  |  Suzy
20:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
OSEBNA IZPOVED

V Ljubljani zbila kolesarja in zbežala: »Letel sem po zraku«

Nesreča naj bi se zgodila sredi popoldanske prometne konice, poškodovani pa prosi očividce za pomoč pri razjasnitvi dogodka.
Kaja Grozina27. 2. 2026 | 20:31
20:28
Šport  |  Tekme
KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO

Slovenska košarkarska reprezentanca gladko čez Čehe, trojke v drugem polčasu kar deževale

Slovenija je na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Češki zmagala z 99:59.
27. 2. 2026 | 20:28
20:00
Razno
MILENA SVETUJE

Starši mi ne očitajo, da ne vem, kdo je oče mojega otroka, a zdi se mi, da se jim gnusim

Pisala nam je bralka, ki priznava, da jo vleče drugam, stran od lastnega otroka.
Milena Miklavčič27. 2. 2026 | 20:00

