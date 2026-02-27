Sporočilo ob koncu meseca ... (Suzy)

Morda se zdi, da nekaj v vas še zadržuje dih in ste se znašli pred pragom zadnje sobe, v trenutku pred premikom, ki je bil dolgo na obzorju. Kot bi življenje zadrževalo dih skupaj z vami, srce in duša pa čakata. Svetloba za vrati že utripa, a vi še tavate v notranji noči. Je tisto, v kar ste nekoč verjeli, še resnično? Vse v vas hrepeni po odgovoru. Da ali ne? Življenje še ne odgovarja, saj noče, da se odločite zaradi potrebe. Hoče, da poiščete resnico in se zavedate, kaj čutite, ko ste sami s sabo. Ko ni nikogar, ki bi vam ploskal in vam pritrjeval. Ali znate biti sami s sabo, tudi ko ni priznanj? To je bistvo tega konca tedna. Poglobite se v odnose in pomislite, kaj v njih še sloni na upanju, ne zgolj na resničnosti. Kje še iščete potrditev, ko bi si morali priznati, da vam nekaj ne pripada več? Zakaj vlagate energijo tja, od koder ni poti nazaj? Tja, kjer vas vidijo, le ko jim to ustreza? To so vprašanja, ki ne bodo izginila.

Ni več možnosti za odlašanje. Zdaj je napočil trenutek, ko vsa pretekla razmišljanja postanejo odločitev in se slutnje prelijejo v korak.

Ne zdaj, saj je prepozno, da bi se slepili. Prepozno je, da bi si lagali. Megla prejšnjih dni se je že dvignila in vse, kar je ostalo, je jasno kot polnočno nebo brez oblakov. Kar ni ljubezen, čutimo kot tujek, nepoštenost pa nas lahko pošteno opeče. Kar ni resnica, nas sili, da se umaknemo. To ni kazen, temveč zrelost. To je trenutek, ko se duša ne zadovolji več z drobtinami in ne želi vlog, v katerih ni življenja. Ste resnično pripravljeni? Ne na novo razmerje, službo oziroma zunanji premik, ampak notranjo poravnavo? Ste pripravljeni izgovoriti svojo resnico, tudi če vam nihče ne ploska? Ste pripravljeni reči, da ste to vi in da ne boste več igrali? Ta konec tedna ni prostora za maske. Če boste poskušali lagati, boste razkriti. Če boste poskušali ostati v vlogi, ki ni več vaša, vas bo zabolelo telo. Če boste poskušali zanikati občutek, vam bo življenje poslalo jasen odsev. Ni več možnosti za odlašanje. Zdaj je napočil trenutek, ko vsa pretekla razmišljanja postanejo odločitev in se slutnje prelijejo v korak. In ta korak, četudi tih, bo v vašem življenju pomenil največjo revolucijo.