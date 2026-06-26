Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Morda boste ugotovili, da nekdo, za katerega ste mislili, da hodi ob vas, že dolgo stoji na drugi poti. Morda boste spoznali, da nekdo, ki ga doslej niste zares opazili, v sebi nosi več prostora in razumevanja za vas, kot ste si predstavljali. In morda boste prvič opazili, koliko energije porabite za odnose, ki obstajajo predvsem zaradi preteklosti.

Življenje vas zdaj vabi, da pogledate resnici v oči. Brez olepševanja. Brez izgovorov. Brez starih zgodb. Kajti samo resnica lahko ustvari novo pot. Samo resnica lahko odpre nova vrata. Samo resnica lahko osvobodi srce. Zato ne hitite reševati vsega. Ne hitite popravljati, kar se razkraja. Včasih stvari razpadejo zato, ker so opravile svojo nalogo. Včasih ljudje odidejo zato, ker vas ne morejo spremljati tja, kamor ste namenjeni. In včasih se vrata zaprejo zato, ker bi sicer ostali v prostoru, ki ste ga že zdavnaj prerasli.

Življenje vas pripravlja. Za več. Za širši prostor. Za drugačne odnose. Za novo poglavje. Zato se ne bojte, če se vam zdi, da se nekaj izteka.

Največji pogum tega časa ne bo v tem, da natančno veste, kam greste. Največji pogum bo v tem, da zdržite in zaupate, da je vse tako, kot mora biti. Da naredite korak, čeprav še ne vidite celotne poti. Da zaupate procesu. Da zaupate sebi. Da zaupate, da življenje ni proti vam. Življenje vas pripravlja. Za več. Za širši prostor. Za drugačne odnose. Za novo poglavje. Zato se ne bojte, če se vam zdi, da se nekaj izteka. Nekatere zgodbe se morajo končati, da se lahko začnejo nove. Nekatere vezi se morajo spremeniti, da lahko postanejo bolj iskrene. Nekateri temelji se morajo premakniti, da lahko zgradimo nekaj trdnejšega.

In ko boste nekoč pogledali nazaj, boste razumeli, da sprememba ni prišla zato, da bi vas razrušila. Prišla vas je osvobodit. Prišla vas je premaknit iz prostora, kjer ste le preživljali, v prostor, kjer boste zares živeli. In morda je prav to največje darilo tega junija. Ne odgovor. Ne gotovost. Ampak zaupanje. Zaupanje, da vse, kar se premika, ustvarja prostor za nekaj večjega. Nekaj bolj resničnega. Nekaj, kar že dolgo čaka, da ga izberete. Zaupajte in vedite, da se vse nekoč konča – tudi ta faza, ko ni več nič tako, kot je bilo, in še ni povsem jasno, kaj prihaja. Morda še ni to, kar mislite, da bi moralo biti. Morda bo drugače. A prav v tej praznini se rojeva vaš novi jaz.