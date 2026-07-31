Sporočilo ob koncu meseca ... (Suzy)

Ali živite iz srca ali zgolj iz navade? Koliko odločitev ste sprejeli, ker ste jih zares čutili, in koliko, ker so jih od vas pričakovali? Koliko poti ste izbrali, ker so vas klicale, in koliko, ker so se zdele varne? Včasih človek tako dolgo hodi po isti poti, da pozabi, zakaj je stopil nanjo. Dnevi postanejo podobni drug drugemu, misli sledijo starim potem. Srce medtem začne tiho šepetati, da obstaja še nekaj več. Nekaj, česar ni mogoče kupiti. Nekaj, česar ni mogoče dokazati. Nekaj, kar ni zapisano v dosežkih, temveč v občutku, da ste živi.

To je notranji ogenj. Ogenj, ki ne greje kože, temveč dušo. Plamen, ki se prižge vsakič, ko stopite bliže k sebi. Ko izberete resnico namesto udobja. Ko izberete pogum namesto strahu. Ko si dovolite biti, kar ste, tudi če vas zaradi tega ne bodo vsi razumeli. Morda prav zdaj stojite na razpotju. Med tem, kar ste bili, in tem, kar postajate. Med staro zgodbo in novim poglavjem. Med željo, da bi ostali tam, kjer je vse znano, in klicem, ki vas vabi naprej.

Morda odgovora še ne poznate. Pomembno je, da si ga upate iskati. Življenje namreč ni potovanje proti popolnosti, temveč proti pristnosti. Proti trenutku, ko se pogledate v oči in veste, da ne živite več življenja nekoga drugega. Da ne sledite več svetlobi drugih ljudi, njihovim željam in predstavam o tem, kdo bi morali biti.

Vprašanje tega časa ni, ali vas drugi vidijo. Vprašanje je, ali vi vidite sebe. Ali pod hrupom sveta slišite svoj notranji glas? Ali pod plastmi pričakovanj prepoznate svojo svetlobo? Ali si dovolj zaupate, da naredite korak naprej, tudi ko še ne vidite celotne poti? Mnogi ljudje vse življenje iščejo odgovore zunaj sebe.

A največje resnice nikoli ne pridejo od zunaj. Rodijo se v tišini, praznini, v točki nič. V trenutkih, ko ostanemo sami s sabo in se ne moremo več skriti za opravki, odnosi, obveznostmi ali vlogami. Prav tam spoznamo, da smo ves čas iskali nekaj, kar je bilo že v nas. Kaj se skriva v vaši praznini? Kdo ste, ko ostane le nič? Se prepoznate? Se vidite?