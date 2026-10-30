Sporočilo ob koncu meseca … (Suzy)

Besede dobijo svojo težo, dejanja odmev, izbire posledice. Odnosi, ki so dolga leta temeljili na navadi in pričakovanjih, se nenadoma znajdejo pred ogledalom, od katerega ni mogoče več odvrniti pogleda. Nekateri pravijo, da gre za naključje, drugi govorijo o življenjskih preizkušnjah. Sama verjamem, da je to trenutek notranjega ravnovesja. Trenutek, ko nam življenje nežno, a neizprosno vrne, kar smo nekoč posejali. Toda ne kot kazen ali nagrado, temveč kot povabilo k razumevanju. Kajti življenje ne šteje naših besed. Posluša našo vibracijo. Ne ocenjuje naših namenov, temveč opazuje naše izbire. Vsak dan znova. Prav te so tiste, ki počasi, skoraj neopazno, tlakujejo pot, po kateri bomo hodili jutri.

Življenje ne ocenjuje naših namenov, temveč opazuje naše izbire. Prav te so tiste, ki počasi, skoraj neopazno, tlakujejo pot, po kateri bomo hodili jutri.

Kolikokrat smo se znašli na razpotju in izbrali lažjo pot namesto tiste, ki je bila resnično prava za nas? Kolikokrat smo ostali v odnosu zaradi strahu pred samoto in temu rekli ljubezen? Kolikokrat smo utišali svoje srce, da bi ohranili mir, ki je bil v resnici zgolj tišina med dvema človekoma? Življenje si vse zapomni. Ne, da bi nekoč odprlo knjigo naših napak, temveč ker vsaka izbira začrta smer. In vsaka pot nas pripelje do ljudi, ki postanejo ogledalo tistega, kar še vedno nosimo v sebi.

Če smo dolgo postavljali sebe na zadnje mesto, bomo srečevali ljudi, ob katerih bomo znova in znova pozabljali nase. Če smo odnose gradili na reševanju drugih, bomo privlačili tiste, ki bodo vedno potrebovali še malo več naše energije. Če smo verjeli, da je ljubezen dokazovanje lastne vrednosti, bomo ob drugih nenehno iskali potrditev. Največje karmično poplačilo ni v tem, da nekdo doživi enako bolečino, kot jo je povzročil drugemu, temveč v trenutku, ko prvič zares razume posledice svojih odločitev. Ko spozna, kaj je ustvarjal, hranil in puščal za seboj. Takrat se začne resnična sprememba.