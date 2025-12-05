Sporočilo ob koncu tedna …

Če ste lagali, boste to zdaj čutili. Če ste kaj prikrili, bo prikrito razkrito. Če ste bežali, boste obstali. Če ste molčali, boste nenadoma postavljeni v situacijo, v kateri boste morali govoriti. In če boste še vedno hoteli biti tiho, bo življenje govorilo namesto vas – skozi druge, skozi odnose, skozi zrcala, ki jih bo postavilo pred vas. A tu ni prostora za obžalovanje. Ta konec tedna je čas resničnosti. Morda boste izvedeli nekaj, kar vas bo zamajalo. Morda se bo nekdo odločil, da vam pove svojo plat zgodbe. Morda boste sami zaznali, da ste preveč dolgo verjeli v nekaj, kar nikoli ni bilo vaše. Vse to je blagoslov. Kajti samo tisti, ki je pripravljen videti, lahko resnično zaživi. Iluzije so bile vaša opora – zdaj so ovira. Zato ne iščite odgovorov v zunanjosti. Ne glejte, kaj počnejo drugi. Ne primerjajte. Ne razlagajte si tišine kot kazni in ne zamenjujte odhoda s porazom. Vsak človek pride in gre z razlogom.

Vsak dogodek teče v svojem toku. A kar ostane – ste vi. V tej megli, v tem razhodu, v tem dotiku resnice, ki zna boleti, a hkrati prinaša nekaj neskončno dragocenega: zavedanje. Vprašajte se, preden nadaljujete: Kdaj sem nazadnje čisto zares čutil/-a, da sem živa? Kdaj sem dovolil/-a, da me nekaj do srži strese, a me hkrati tudi prebudi? Kdaj sem nazadnje priznal/-a: »Tukaj sem se zlagal/-a. Tukaj nisem bil/-a jaz.« Kdaj sem nazadnje pogledal/-a človeka in si rekel/-la: »Nisem več enak/-a. Ne morem več igrati igre, ki je nisem nikoli razumel/-a.« To so vprašanja tega tedna. Ne boste zlahka našli odgovorov nanje. A njihova teža odpira vrata, ki vodijo nazaj k sebi. Žarometi bodo ugasnili. Oder se bo spraznil. In v tej tišini boste zaslišali nekaj, kar ste že dolgo časa nazaj preslišali – svoj lastni utrip. To je vaše življenje. Vaše srce. Vaš dih. Vaša zgodba. In ta vikend vas življenje prosi – pišite jo iskreno. Ne zaradi drugih. Zaradi sebe. Naj se megla razkadi. Naj sence spregovorijo. Naj resnica zažari. In vi si jo dovolite videti.