Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Čas je za soočanje. Zdaj se v odnosih ne sprašujte, kdo ima prav in kdo ne. Vprašajte se nekaj veliko pomembnejšega. Kaj vas ta odnos uči? Zakaj ste na svoji poti srečali prav to dušo? Kaj ste ob njej spoznali o sebi? V čem ste postali močnejši? Kdaj ste prvič postavili mejo? In kdaj ste prvič izbrali sebe brez občutka krivde? Vsaka duša, ki vstopi v naše življenje, prinese darilo. Nekatere pridejo, da nas spomnijo, kaj pomeni ljubiti. Druge nas naučijo odpuščati. Nekatere ostanejo. Tretje odidejo skoraj tako hitro, kot so prišle.

Toda nobena ni naključna. Vsaka je položila svoj kamen na pot, po kateri danes hodite. In morda boste nekoč ugotovili, da so bile prav najtežje zgodbe tiste, ki so vas pripeljale najbliže k sebi. Ne, ker bi trpljenje človeka oplemenitilo, temveč ker resnica vedno osvobodi tistega, ki si ji upa pogledati v oči. Zato ne iščite več odgovora na vprašanje, zakaj se je nekaj zgodilo prav vam. Vprašajte se, kam vas želi ta izkušnja pripeljati.

Usoda piše zgodbe, da bi se lahko z vsako izbiro vedno znova približevali sebi. In ko boste naslednjič stali na razpotju, se ne vprašajte le, katera pot je lažja, ampak katera pot vas bo čez nekaj let navdala z mirom. Ob kateri odločitvi si boste lahko zvečer mirno pogledali v oči? Kateri odnos vas spodbuja k rasti? Kajti vsaka izbira postane seme prihodnosti. Vsak odnos postane učitelj. In vsaka iskrena odločitev položi nov kamen na pot, po kateri hodite. Življenje pa vam bo nekoč vrnilo natanko tisto, kar ste vanj vložili.

Morda ne, ko boste to pričakovali, toda vedno ob pravem času. Kajti življenje nikoli ne pozabi poguma in človeka, ki je kljub razočaranjem ostal zvest svojemu srcu. Na koncu se namreč ne vračajo samo dejanja. Vračajo se nameni. Vrača se način, kako smo ljubili, govorili, odhajali in kako smo ostajali. Prav zato je največje karmično poplačilo vedno mir. Mir človeka, ki ve, da mu ni treba ničesar več dokazovati.