Sporočilo ob koncu tedna: Družina pokaže, kje niste več zvesti sebi (Suzy)

Največja sprememba se zgodi, ko si dovolite živeti brez dvoma. Ko nehate popravljati svojo resnico, da bi bila bolj sprejemljiva. Ko nehate odlagati odločitve, ki jih že poznate. Slediti sebi ne pomeni, da bo pot lažja – pomeni pa, da bo zares vaša. Prav v tem je svoboda. Ko stojite v svojem občutku, negotovost ne deluje več kot izguba smeri, temveč kot prostor, v katerem se rojeva nekaj pristnega, kar je resnično vaše. Družina ima posebno moč. Je prostor, kjer smo se prvič naučili, kdo moramo biti, da bomo sprejeti. Zato je tudi prostor, v katerem se najgloblje iluzije najdlje zadržijo – iluzije, da moramo ustrezati, razumeti, zdržati. A pride čas, ko iluzije ne zdržijo več teže naše resnice. Ko se nekaj v nas upre – ne glasno, ne dramatično, temveč tiho in odločno. Takrat se začnejo odnosi premikati. Ne, ker bi iskali konflikt, ampak ker ne moremo več vztrajati v nečem, kar ni iskreno. Na družinskih srečanjih se pokaže energija. Pokaže se, kdo zares posluša in kdo le čaka na svoj trenutek. Kdo vidi – in kdo še vedno gleda skozi stare predstave. Morda prvič začutimo razdaljo, ki je bila vedno prisotna, a smo jo zapolnjevali z navado. To ni konec. To je razjasnitev. Odnosi, ki so temeljili na pričakovanjih, se začnejo majati. Tisti, ki imajo korenine v resnici, ostanejo. Morda so drugačni, a so bolj iskreni. V tem času se učimo, da ni naša naloga popravljati družine. Naša naloga je, da v njej ne izgubimo sebe. Da znamo stati v svoji resnici, tudi če ni razumljena. Da znamo ljubiti – ne da bi pri tem pozabili nase. Ko to storimo, se nekaj razveže. Ne nujno med nami in drugimi, temveč v nas samih. Ta notranja svoboda je največji premik, ki ga lahko naredimo. Družina postane učitelj. Ne vedno nežen, a vedno natančen. Pokaže nam, kje še vedno iščemo ljubezen na način, ki nas prazni. Kje še vedno upamo, da se bo nekdo spremenil. In kje smo mi tisti, ki še ni naredil koraka naprej.