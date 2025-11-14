Sporočilo ob koncu tedna: In vedite … Megla ni kazen (Suzy)

Ta konec tedna ne bo ne lahek ne jasen. Zdaj ne boste našli odgovorov v zvezdah, ker bodo tudi one nekoliko medle, zavite v tančico, ki se vleče kot dim nad pokrajino vaših misli. Vesolje je zagrnilo oder in prižgalo žaromete – ne, da bi vam pokazalo pot, temveč da bi osvetlilo vse tisto, kar se je do zdaj skrivalo za kulisami. In čeprav ste mislili, da igrate stransko vlogo, boste nenadoma ugotovili, da stojite na sredi prizorišča.

V rokah imate scenarij, napisan z lastno krvjo, izdihom in spomini. A vprašanje je, ali ste pripravljeni prebrati resnico, ki ste si jo sami zapisali. Zavili se boste v meglo. Ne gosto, ki jo prinese jutro v dolini, ampak meglo, ki se prikrade v srce. Meglo, ki zamaje vaše zaznave. Meglo, ki ni napaka na poti, temveč preizkus – koliko ste pripravljeni zaupati sebi, ko ni več zemljevida. Ko ni več svetilnika zunaj. Ko je edina svetloba tista, ki vam v notranjosti še plapola. V tej megli boste srečali sence. Ne tistih strašljivih, temveč znane – sence starih odločitev, nezaključenih pogovorov, neizrečenih resnic. Sence iz časov, ko ste raje pogledali proč, ko ste zbežali pred ogledalom, ki je v vas videlo več, kot ste si upali priznati. Vse te podobe vas zdaj čakajo. In Sonce, simbol zavesti, bo kot žaromet v gledališču usmeril svoj svetlobni snop prav nanje. Ne, da vas kaznuje, temveč da vas opomni, da je čas soočenja. In vedite … Megla ni kazen. Je čas, ko um utihne in srce spregovori. Ko ne vidite več naprej, a začutite, kam vas vleče. Ko ne morete več graditi na lažeh, ker se pred vašimi očmi vse, kar ni pristno, razgradi v prah. In v tem prahu sedi resnica – gola, ranljiva, brez ličil in iluzij.

Kaj boste torej naredili? Boste pokleknili pred resnico? Ali boste še naprej bežali? Spoznanja tega tedna ne bodo blaga. Lahko pridejo skozi pogovore, ki jih niste načrtovali. Skozi občutke, ki jih niste pričakovali. Skozi obraze, ki nosijo sporočila preteklosti. Morda vas bo neka situacija katapultirala nazaj – v trenutek, ko ste se odločili, da nekaj zamolčite. Da nekaj preskočite. Da se z nečim ne soočite. Morda boste morali znova skozi isti prehod. A tokrat ne, ker ste kaznovani, temveč ker je čas, da se z zgodbo soočite, odrastete in ste kot duša popolnoma prisotni in pripravljeni na resnico.