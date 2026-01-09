Sporočilo ob koncu tedna … Kar ste negovali, bo obrodilo (Suzy)

Zdaj je čas, da si priznamo, kaj si v resnici želimo živeti. Ciljev, ki prihajajo v tem obdobju, ne postavljamo več, da bi nekaj dokazali, dosegli ali nadoknadili. Prihaja čas namere iz srca. Namere, ki stoji, ki ne išče potrditve, ampak ima hrbtenico. Vse, kar bo zraslo iz iskrenega notranjega prostora, bo imelo moč trajanja. Vse, kar bo postavljeno iz strahu ali primerjanja, se bo sesulo hitreje, kot si mislimo. To je čas poplačila – ne v smislu nagrade ali kazni, temveč v smislu zorenja. Kar ste negovali, bo začelo roditi sadove. Kar ste zanemarjali, bo zahtevalo pozornost. In kar ste tlačili v ozadje, bo stopilo v ospredje kot senca, ki želi biti videna. Obnova oz. regeneracija ni glasen proces. Dogaja se tiho, globoko, tam, kjer si dovolite odložiti stare oklepe. Tam, kjer si priznate, da ne želite več graditi na utrujenosti, temveč na jasnosti. Odnosi v tem času znova postanejo oder. Ne, da bi igrali, ampak da bi se pokazali takšni, kot ste. Stojite na odru svojega življenja – in vprašanje ni več, ali vas drugi vidijo, temveč ali vi stojite v svoji svetlobi ali še vedno v senci preteklosti. Ali sijete iz tega, kar ste postali, ali vas še vedno vodi to, kar vas je nekoč ranilo? Odnosi ne bodo več dopuščali zamegljenosti. Kar je resnično, bo zasijalo. Kar ni, bo zbledelo – brez drame, razlage, samo z jasnostjo. Zdaj je ključni fokus. Ne razpršen, ne razcepljen. Fokus, ki prihaja iz notranjega vedenja, ne iz pritiska. Kam vlagate energijo? Kaj hranite s svojo pozornostjo? In predvsem – ali so vaši cilji v skladu s tem, kar čutite, ali s tem, kar mislite, da bi morali biti? Srce ima drugačno matematiko. Ne meri v količinah, temveč v resnici. Prav to bo v tem obdobju odločalo, kaj bo raslo in kaj bo ostalo zadaj. To ni čas, da bi hiteli. Je pa čas, da stojite pokončno. Da postavite namero, ki ni pogojena z drugimi. Da se odločite, da boste obnovili sebe tam, kjer ste se dolgo zanemarjali. Da boste dali prostor regeneraciji – telesu, odnosom, sanjam. Kajti to, kar prihaja, zahteva prisotnost. Zahteva, da ste tukaj. Zavestni. Resnični.