Sporočilo ob koncu tedna … »Nekateri odnosi bodo razpadli, vi pa boste končno izbrali sebe« (Suzy)

Pridejo obdobja, ko nas življenje ne vpraša za dovoljenje. Ne čaka, da bomo pripravljeni. Pride kot veter, ki odpre okno v prostoru, za katerega smo verjeli, da je varen. Pride kot nenaden občutek, da stene, ki so nas nekoč ščitile, postajajo pretesne. Pride kot nemir v srcu, ki ga ne moremo več utišati z razlagami. In morda ste prav zdaj tam, na pragu sprememb. Te niso vedno nežne. Včasih se pokažejo kot zaključek ali odločitev, ki je dolgo zorela v tišini. Drugič pridejo skozi odnose in ljudi, ki jih imamo radi. Skozi pogovore, ki jih ne moremo več prelagati. Skozi resnice, ki jih ne moremo več preslišati. Kolikokrat smo ostajali tam, kjer smo že zdavnaj prerasli prostor? Kolikokrat smo vztrajali v odnosih, ki so živeli predvsem od spominov? Kolikokrat smo verjeli, da je zvestoba enaka vztrajanju, čeprav nas je srce že dolgo vabilo drugam? Junij odpira vrata premiku. Ne nujno fizičnemu, čeprav bodo mnogi razmišljali o domu, prostoru, selitvi, prenovi ali spremembi okolja. Še pomembnejša bo notranja selitev. Selitev iz stare identitete v novo. Iz človeka, ki je moral ugajati, v človeka, ki si upa biti. Iz človeka, ki je čakal, da ga izberejo drugi, v človeka, ki izbere sebe. Tu se začne prava zgodba. Sprememba namreč nikoli ni samo sprememba okoliščin. Vedno je tudi sprememba zavesti. Ko se premaknemo znotraj sebe, se začne premikati tudi svet okoli nas. Ljudje, ki so bili del naše poti, morda ne bodo več razumeli naših odločitev. Nekateri bodo odšli. Drugi bodo ostali. Nekateri bodo prvič pokazali svoj pravi obraz. Prav to je darilo tega časa. Maske postajajo težke. Vloge postajajo tesne. Pretvarjanje zahteva preveč energije. Zato boste v odnosih videli več resnice kot običajno. Nekdo vam bo pokazal, koliko mu pomenite. Nekdo drug vam bo pokazal, da je bil odnos zgrajen predvsem na navadi. Nekdo bo stopil bliže. Nekdo se bo oddaljil. Ne jemljite tega kot izgubo. Vsako oddaljevanje ustvarja prostor. Vsak zaključek odpira novo možnost.