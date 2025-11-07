Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Zdaj lahko začnemo. Zdaj lahko pogledamo v oči tistemu, kar smo izrekli, in vprašamo, ali je še naše. Ali smo že postali nekdo drug? In če smo, potem naj gre. Besede, ki ne držijo več, obljube brez hrbtenice, odnosi, ki so obstajali samo zato, da nismo bili sami.

Nič več tega. Ne zdaj, ko vemo, da smo vredni ljubezni, ki ne potrebuje vlog. Ljubezni, ki ne živi na račun naše resnice. Odnosi, ki so ostali, bodo prestali ogenj. Ja, bodo preživeli. Ker so zgrajeni na tistem, kar se ne zlomi: spoštovanju, prisotnosti, iskrenosti. In če ste koga izgubili na tej poti – ga pustite. Ne nosite več ljudi, ki niso pripravljeni stopiti z vami v novo poglavje. Ne prepričujte, ne vlecite nazaj, ne rešujte. To ni več vaša naloga. Vaša naloga je, da ste tam, kjer govorite, da ste. Da živite, kar govorite. Da ljubite na način, ki osvobaja – ne zavezuje.

Pot naprej bo morda samotna. A bo svobodna. In vse, kar ste doslej potrebovali, da bi začeli znova, nosite v sebi. Ne bo več velikih začetkov. Samo mali premiki. Iskreni pogledi. Nove odločitve. In iz tega: novo življenje. Brez laži. Brez nepotrebne teže. Samo to, kar je res. Kolo se je obrnilo. Zdaj vam vrača vse, kar ste kadarkoli bili – in vse, kar ste pripravljeni postati. Zdaj prihaja tudi strast – tista prvinska, neukrotljiva, ki ne potrebuje dovoljenja, da gori. Tista, ki v vas zatrepeta, ko se ne skrivate več. Ko ne igrate vlog, ki vam jih je življenje nekoč podarilo, da bi preživeli, ampak si sami napišete vlogo – zase, za svojo dušo, za resnico, ki jo nosite. Oder življenja ne išče popolnosti.

Vi ste tisti, ki pišete svoj prizor, ki reče: to je moj trenutek. Tukaj stojim. Gol/-a. Resničen/-na. Prisoten/-na. In kar me ne ljubi v tej resnici, me ne sme več imeti.