  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SPOROČILO

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Oder življenja ne išče popolnosti. Išče iskrenost. Išče žar v očeh, ko rečete: to sem jaz. Z vsem, kar sem. S preteklostjo, ki je bila. S telesom, ki nosi brazgotine.
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie
 7. 11. 2025 | 21:00
3:43
A+A-

Zdaj lahko začnemo. Zdaj lahko pogledamo v oči tistemu, kar smo izrekli, in vprašamo, ali je še naše. Ali smo že postali nekdo drug? In če smo, potem naj gre. Besede, ki ne držijo več, obljube brez hrbtenice, odnosi, ki so obstajali samo zato, da nismo bili sami.

Nič več tega. Ne zdaj, ko vemo, da smo vredni ljubezni, ki ne potrebuje vlog. Ljubezni, ki ne živi na račun naše resnice. Odnosi, ki so ostali, bodo prestali ogenj. Ja, bodo preživeli. Ker so zgrajeni na tistem, kar se ne zlomi: spoštovanju, prisotnosti, iskrenosti. In če ste koga izgubili na tej poti – ga pustite. Ne nosite več ljudi, ki niso pripravljeni stopiti z vami v novo poglavje. Ne prepričujte, ne vlecite nazaj, ne rešujte. To ni več vaša naloga. Vaša naloga je, da ste tam, kjer govorite, da ste. Da živite, kar govorite. Da ljubite na način, ki osvobaja – ne zavezuje.

Pot naprej bo morda samotna. A bo svobodna. In vse, kar ste doslej potrebovali, da bi začeli znova, nosite v sebi. Ne bo več velikih začetkov. Samo mali premiki. Iskreni pogledi. Nove odločitve. In iz tega: novo življenje. Brez laži. Brez nepotrebne teže. Samo to, kar je res. Kolo se je obrnilo. Zdaj vam vrača vse, kar ste kadarkoli bili – in vse, kar ste pripravljeni postati. Zdaj prihaja tudi strast – tista prvinska, neukrotljiva, ki ne potrebuje dovoljenja, da gori. Tista, ki v vas zatrepeta, ko se ne skrivate več. Ko ne igrate vlog, ki vam jih je življenje nekoč podarilo, da bi preživeli, ampak si sami napišete vlogo – zase, za svojo dušo, za resnico, ki jo nosite. Oder življenja ne išče popolnosti.

Oder življenja ne išče popolnosti. Išče iskrenost. Išče žar v očeh, ko rečete: to sem jaz. Z vsem, kar sem. S preteklostjo, ki je bila. S telesom, ki nosi brazgotine.

Išče iskrenost. Išče žar v očeh, ko rečete: to sem jaz. Z vsem, kar sem. S preteklostjo, ki je bila. S telesom, ki nosi brazgotine. S srcem, ki ni več pripravljeno ljubiti iz strahu, ampak iz poguma. In prav ta strast – ne za nekoga drugega, ampak zase – vam bo pomagala hoditi naprej. Ne bodo vas več reševali zunanji znaki. Ne bodo vas več peljale obljube, da bo nekoč drugače. Vi ste zdaj tisti, ki vstopa na oder kot glavni igralec.

Vi ste tisti, ki pišete svoj prizor, ki reče: to je moj trenutek. Tukaj stojim. Gol/-a. Resničen/-na. Prisoten/-na. In kar me ne ljubi v tej resnici, me ne sme več imeti.

Več iz teme

Mychy sporočilosporočilo ob koncu tednaShana FlogieSuzy
ZADNJE NOVICE
21:17
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Duhovnost za vsakdanjo rabo: smo več kot opravki, računi in urniki

Ko to ozavestimo, se tudi navaden dan spremeni v sveti trenutek
7. 11. 2025 | 21:17
21:05
Novice  |  Slovenija
IZPUST SO HITRO USTAVILI

Potok Sopota se je v Radečah zaradi izliva proizvodne vode obarval modro

Papirnica sicer gradi novo čistilno napravo, ki bo takšne dogodke preprečila.
7. 11. 2025 | 21:05
21:00
Bulvar  |  Suzy
SPOROČILO

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Oder življenja ne išče popolnosti. Išče iskrenost. Išče žar v očeh, ko rečete: to sem jaz. Z vsem, kar sem. S preteklostjo, ki je bila. S telesom, ki nosi brazgotine.
7. 11. 2025 | 21:00
20:56
Lifestyle  |  Izlet
GRAD KUNŠPERK

Ideja za izlet: Grad Kunšperk, kraljevi hrib na skalni polici (FOTO)

Kunšperk je bil nekoč mogočen grad, pozidan že v začetku 12. stoletja, zdaj pa so nad Sotlo le še ruševine
7. 11. 2025 | 20:56
20:24
Bulvar  |  Glasba in film
POSEBNO ROJSTNODNEVNO DARILO

Nina Pušlar si je za rojstni dan podarila nekaj posebnega

Podarila si je prvi koncertni album.
7. 11. 2025 | 20:24
20:05
Razno
LJUBEZEN NI DOVOLJ

Psiholog razkriva ključno sestavino dobrega partnerskega odnosa

Ameriški psiholog je prepričan, da je prakticiranje radikalne odgovornosti nujno za obstoj zveze in poglobitev odnosa.
Barbara Kotnik7. 11. 2025 | 20:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki