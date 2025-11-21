Sporočilo ob koncu tedna (Suzy)

Luči so uprte v prizorišče, a ne v vlogo, ki ste jo vajeni igrati, temveč v prostor med vrsticami. Med kretnjami. V tiste trenutke, ko vam pogled zdrsne stran, ko vam srce poskoči brez dovoljenja razuma. Nekaj je drugače. Nekaj nemirnega se prebija skozi tišino, tako kot veter, ki še ne piha, a že dviguje prah.

Čas, ki diha s plitkimi vdihi, a nabira moč za nevihto. Čas, ko življenje zamenja tempo – ni več balada, niso še udarni ritmi revolucije. Vmesni prostor, kjer najdete zmedenost in jasno vednost hkrati. Kot bi nekaj v vas že vedelo. In nekaj v vas še ne bi upalo. Nemir se prikrade neslišno. Ne s krikom, ne z eksplozijo. Prikrade se kot slutnja. Kot zategnjenost v prsih, ki nima besed. Kot nenavadna tišina med dvema stavkoma, ki bi sicer morala teči gladko. Kot da se svet pripravlja na razkritje – in vi ste med tistimi, ki bodo povabljeni v prvo vrsto.

A to ni oder, kjer boste ploskali zmagovalcem. To je oder, kjer boste morali pogledati svojo resnico. Z obrazom v obraz. Vase. V tem trenutku se dogaja nekaj pomembnega. Notranji preobrat, ki ga svet morda še ne vidi, a ga vaša duša že doživlja. Ta nemir ni vaš sovražnik. Je zaveznik vaše budnosti. Prišel je, da vas predrami iz udobja iluzij. Da vam vzame odejo, pod katero ste skrivali strahove, stare navade, kompromisne ljubezni in odnose, ki jih je čas že presegel.

Srce že dolgo ni tam, kjer ga slišite biti. To so dnevi, ko odnosi pokažejo svojo vsebino. Ne tisto, kar ste si želeli verjeti, temveč tisto, kar resnično je.

Vse, kar ni več vaše, vse, kar ni resnično, bo v teh dneh začelo razpadati. Z razpoko, ki jih niste želeli videti, se bo odluščila barva. In pod njo bo resnica. Gola. Neolepšana. Neudobna. A tako svetla, da vam bo vzela dih. Morda se znajdete na razpotju. Morda boste morali izbrati, kam boste stopili, ko ne bo več mogoče hoditi po stari poti.

Morda boste morali izreči 'ne' tam, kjer ste vedno kimali. In morda boste morali priznati sebi, da srce že dolgo ni tam, kjer ga slišite biti. To so dnevi, ko odnosi pokažejo svojo vsebino. Ne tisto, kar ste si želeli verjeti, temveč tisto, kar resnično je. Ali so trdni, ker rastejo iz resnice? Ali so razpokani, ker temeljijo na strahu, odvisnosti ali krhki potrebi po potrditvi? Ali ste z nekom, ker je vaša duša tam ali ker vam je um ustvaril scenarij, ki se mu niste upali upreti? Torej?