Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Svet se morda zdi kaotičen. A v vas obstaja prostor tišine, kjer veste. Kjer čutite. Kjer ste doma. Vrnitev tja je najmočnejša izbira, ki jo lahko zdaj naredite. In življenje vam bo pomagalo z znaki in dogodki. Z odnosi, ki vas bodo zrcalili tako natančno, da ne boste mogli več zanikati, kdo ste, kaj želite, kam greste. Nekje globoko veste: vaša pot se ne začne z drugimi. Začne se z vami. Z izbiro, da ne boste več živeli napol. Da boste govorili resnico. Da boste ljubili iz svobode. Da boste izbrali sebe – in s tem tiste, ki vibrirajo z vašo dušo. To ni čas, ko izgubite. To je čas, ko se spomnite, kdo ste, kaj ste, zakaj ste tukaj, ko se boste spraševali, kaj narediti … Ne glejte ven. Poglejte vase. Tam je vse. Vaša moč, resnica in vaš mir. Strast ni več iskanje zunanjega potrjevanja. Strast je zdaj gorivo vaše duše. Je ogenj, ki prečisti. Ki seže do dna, da vas spomni: vi ste življenje. Vi ste oder. Vi ste resnica, ki ne čaka več na aplavz. Morda bodo ploskali. Morda ne. Morda vas bodo zapustili sredi stavka. A tisti, ki ostanejo – ostanejo, ker vidijo vas. Ne maske. Ne funkcije. Ne ideala, ampak vas. S tem se rojeva nova vrsta ljubezni. Ne tista, ki si vas kupi z velikimi besedami, ampak tista, ki ostane, ko besede izpuhtijo.

Tista, ki se vidi v načinu, kako vas nekdo pogleda. Kako vas prime, ko ste ranjeni. Kako ostane, tudi ko ste tihi. In ko se megla razkadi – ker se bo, verjemite –, boste stali na robu novega. Ne boste več takšni, kot ste bili prej. Ne boste več enaka ženska, sestra, mati, ljubimka. Ne boste več tista, ki išče potrditve. Boste tista, ki diha svojo resnico. Ki ne potrebuje več aplavza, ker sama sebi že ploska. Ki ne potrebuje več zagotovila, ker ve, da že hodi svojo pot. Zato ne bežite več. Ne rešujte, ne prepričujte, ne čakajte. Samo opazujte. Kdo vam ponuja priložnost, da ugotovite, kdo ste, ko vas drugi ne potrjujejo? Kdo ste, ko ni več odziva? In kdo hočete biti, ko se ta faza konča? Kajti končala se bo. A tisto, kar bo ostalo, boste vi. Brez vlog in vezi, ki vas držijo v krču. In odnosi, ki vas bodo preživeli, bodo zgrajeni na svobodi, ne na dolžnosti. Na resnici, ne na vlogah. To je tista tiha zmaga, ki jo ta arhetip nosi – ne zunaj, ampak globoko, v prostoru, kjer ne čakate več na druge, da bi živeli sebe.