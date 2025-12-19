Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ste že opazili, da nekateri odnosi ne tečejo več? Da se vam svet, ki ste ga gradili, zdi zamrznjen v trenutku, ko ste še verjeli, da se bo nekaj spremenilo – a se ni. To ni več zanka časa, temveč zrcalo vaše volje. Situacija, v kateri ste, je učitelj, ne kaznuje vas, temveč ustavi – natanko tam, kjer se je vaša duša ujela v mrežo pričakovanj, iluzij in ponavljajočih se notranjih zgodb, ki jih še vedno govorite sebi, ko mislite, da govorite o drugih. Ste opazili, koliko odnosov ohranjate zaradi krivde? Zaradi vloge? Zaradi tega, ker mislite, da še nimate pravice izstopiti? Koliko kompromisov ste sprejeli, da bi ostali del zgodbe, ki vas že dolgo nima več za protagonista? Odnos vam ne bo ponudil rešitve – ponuja vam zrcalo.

A ta zrcala niso več zunanja, ne bodo jih prinesli drugi. So notranja. Kot pokončna tišina, ki se je ne da več zanikati. Vi ste zdaj tam, kjer ni več mogoče obračati glave stran. Kjer se odnosi kažejo brez filtra. Kjer se vidi, kaj v resnici držite skupaj – in kje ste samo vi tisti, ki se držite nazaj. Karmične vezi, ki se zdaj razkrivajo, niso tu, da vas kaznujejo, temveč osvobodijo. A da bi bili osvobojeni, boste morali sprejeti, da nekatere vezi niso bile zgrajene na ljubezni, temveč na potrebi. Na strahu pred izgubo. Na vlogi žrtve ali rablja. In zdaj, ko se svet znotraj vas obrača na glavo, se ne upirajte. Ta obrat vam daje možnost, da pogledate odnose z drugega kota. Ne iščite več, kaj drugi delajo narobe – vprašajte se: Zakaj sem še tukaj? In kdo sem tu postal?

Pokazalo se bo, kje ste izdali sebe, da bi obdržali druge, potlačili svojo resnico, da ne bi koga prizadeli, in nosili bolečine, ki niso bile vaše.

Obešene je vidik ego programa, ki ne odpira vrat – odpira notranjo resnico. Pokaže vam, kje ste izdali sebe, da bi obdržali druge. Kje ste potlačili svojo resnico, da ne bi koga prizadeli. In kje ste nosili bolečine, ki niso bile vaše, ker ste verjeli, da je to ljubezen. A ljubezen ne trpi tiho. Ljubezen ne ostaja v tišini. Ljubezen ne potrebuje, da se žrtvujete, ampak da se zbudite. Ta trenutek, zadrževanje, negibnost – je sveti čas. Ne kazen ne izguba. Je prostor, kjer lahko končno prenehate igrati. In če si upate pogledati v svoje vloge, boste morda prvič videli, kdo ste – onkraj odnosa, onkraj ega, onkraj nezdrave navezanosti.