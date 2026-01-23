Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

MYCHI

Ne borimo se več proti sistemu. Ne, ker bi obupali, temveč ker smo doumeli, da pravi boj ni zunaj, ampak v nas.

Utrudilo nas je nenehno dokazovanje, kričanje, spopadanje z vetrom – ker smo začutili, da nas resnična moč ne vodi v vojno, ampak v preobrazbo. V čutenje. V korak, ki ni rojen iz jeze, temveč iz zavesti. Sistem, ki smo ga dolga leta poskušali preglasiti, se je razraščal tudi v nas. V naših navadah. V naših tišinah, kompromisih, ki so prodajali koščke duše za kapljico varnosti. Zato se ne borimo več proti njemu. Odločili smo se, da bomo postali drugačni ljudje. Da bomo dihali drugačne vrednote. Da bomo živeli iz resnice, ne iz strahu. Spreminjamo svet tako, da prenehamo sodelovati v lažeh, ...