Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

To ni le konec tedna. To je oder, na katerem nastopate. Svetloba, ki pada na vaš obraz, vam ne prizanaša. Resnice se ne da več zamegliti. Zdaj je čas, ko vse, kar ste potisnili pod preprogo življenja, prihaja v ospredje. Vi ste tisti, ki odloča, ali boste sedeli ali vstali in spregovorili. Odnosi so zdaj ogledalo. Pokažejo, kako zelo ste zvesti sebi. Kako pogumno znate reči ne. Kako željni ste resnice brez mask in popravkov. Kako čakate na dotik, ki vas ne bo zadržal, temveč osvobodil. V teh dneh boste srečevali ljudi, ki v vaših očeh želijo prepoznati resnico. Ne v vaših besedah, temveč v prisotnosti. Ne v obljubah, temveč v vibraciji duše. Zdaj ni čas za popravne izpite. Zdaj ni čas za tišino. Zdaj je čas, da pogledate, kaj čuti vaše telo, ko nekdo vstopi v prostor. Zdaj je čas, da ne prezrete glasu, ki v prsih reče: »To ni tvoja pot.«

Vsaka oseba, ki pride do vas zdaj, je kot kurir. Nosilec sporočila. Ne vedno prijetnega, a nujnega.

Zdaj je čas, ko želite odločitev, ne dvomov. Jasnost, ne izgovorov. Vsaka oseba, ki pride do vas zdaj, je kot kurir. Nosilec sporočila. Ne vedno prijetnega, a nujnega. In vaša reakcija ni naključje, ampak kompas. Kaže, kje ste še ranjeni. Kje se še bojite. Kje še želite nadzorovati namesto zaupati. Ta vikend se lahko zgodi nekaj ključnega. Ena beseda, poteza, iskrena izpoved, streznitev. Ne, ker bi bilo življenje dramatično, ampak ker vas ima rado. Ker vas spomni, da ni več časa za odlašanje. Ljubezen ne bo potrkala, ko boste pripravljeni. Čaka, da postanete vi. Zato v teh dneh ne bodite šokirani, če bo nekdo izginil. Če se bo kdo pojavil. Če se bo nekaj prelomilo. To niso naključja. To so posledice tistega, kar ste že izbrali. Ste pripravljeni stati v svoji resnici, tudi če bo koga odnesla? Sprejeti, da imate pravico reči ne brez občutka krivde? Ste pripravljeni izbrati ljubezen, tudi če to pomeni, da boste šli stran?