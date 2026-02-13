Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ta konec tedna ni čas za cvetje, čeprav ga bo marsikje v izobilju. Niti ni čas za čokoladne srčke in bleščeče geste, ki poskušajo zakriti tišino med dvema srcema. Ta vikend v resnici ni zunanji praznik – je notranje povabilo k spominu. Spomnite se, kje ste nekoč čutili, da ste bitje ljubezni. Kje ste se prvič zavedali svoje nežnosti, moči, vrednosti, preden vas je svet začel preoblikovati v podobe, ki niso bile vaše? Ni naključje, da se prav zdaj, ko megla še visi nad zimo, pred vami odpira svetloba. Ne tista, ki zaslepi. Tista, ki počasi pronica skozi vaše srce in telo. In tam sreča vas, ki ste si predolgo tiho šepetali, da niste dovolj. Da morate biti bolj prijazni, popolni, prilagojeni. Tam vas sreča resnica, ki je čakala, da se nehate boriti zanjo – ker je že vaša. Ta vikend zato ni zunaj, je v vas. V vašem dihu, prisotnosti, telesu, ki ga tako pogosto zapuščate, ko poskušate vsem ugoditi in se prilagoditi. V srcu, ki je nosilo preveč bolečine in molčalo predolgo. Zdaj hoče vse to povedati sebi in svetu. Zato ga poslušajte.

Morda boste pogledali v odnos in čutili, da to niste več vi. Ali obstali pred ljubeznijo, od katere ste pred tem bežali, in si priznali, da ste zdaj pripravljeni nanjo.

Slišite, kako bije v vas nekaj mehkega in hkrati odločnega? To ni šepet ideala, je glas resnice in ljubezni. Ta konec tedna zato ni romantična drama. Je ogledalo vsakega odnosa, pogleda, tišine. Zrcali vam, kje ste pozabili nase in igrali, da je vse v redu, čeprav ste ob tem razpadali v sebi. Kje ste si šepetali 'ostani', čeprav ste vedeli, da je čas za 'pojdi'. Kje ste ljubili iz strahu, ne iz resnice. Ta spoznanja zdaj odpirajo vrata v odnose, ki so močni ali padejo. V besede, ki bodo izrečene ali izginile. V čustva, ki si jih ne bo več mogoče skrivati. In v vas, ki ste pripravljeni odslej izbrati drugače. Ne več, da bi bili ljubljeni, ampak ker ste pripravljeni ljubiti sebe. Morda boste pogledali v odnos in čutili, da to niste več vi. Morda boste obstali pred ljubeznijo, od katere ste pred tem bežali, in si priznali, da ste zdaj pripravljeni nanjo. In če je še niste doživeli, naj bo ta vikend prvi korak k njej. A ne s kom drugim. S sabo. V zvestobi, prisotnosti, iskrenosti.