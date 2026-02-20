Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ne v tisto gosto, nepregledno meglo, ki vzbuja strah, temveč v prosojno tančico, ki dopušča slutnje. Kot bi se svet pripravljal na razkritje, a še ne želi, da bi vse videli naenkrat. V svetlobi, ki komaj preseva skozi nevidni pajčolan, smo povabljeni v vmesni prostor. Prostor med iluzijo in resnico. Prostor med tem, kar smo mislili, da je, in tem, kar v resnici je. V megli srečujemo različico sebe, ki je v preteklosti nekaj zadržala, zamolčala, zakrila, morda celo lagala sebi. Ne zaradi zlobe, temveč zaradi strahu, potrebe po pripadnosti in želje, da ne bi izgubili ljubezni. Toda megla zdaj razpada. Situacije se razpletajo. Ljudje kažejo prave obraze. Odnosi, ki so živeli na polresnicah, se zdaj začenjajo razkrivati. Ne, da bi kaznovali, ampak da bi nas pripeljali nazaj k sebi. Resnica ima moč, da nas ozdravi, če ji dovolimo. Pred nami je pomembno obdobje, brez bega in potrebe po takojšnjih rešitvah.

Samo priznati si moramo, kje smo molčali, ko je naša duša kričala. Kdaj smo nosili masko, da bi nekoga zadržali? Smo zatajili svoje srce, ker smo verjeli, da je to edini način? Ta vikend ni čas odločitev – je čas pogleda v ogledalo. Ne v tisto, ki išče napake, ampak v tisto, ki vidi bistvo. Tam ni prostora za krivdo, le za jasnost. Odnosi postajajo ogledalo. Vsak pogled, vsak dialog, vsaka misel v odnosu bodo prinašali razkritja. Ne dramatična, ampak tiha. Prav ta tišina bo zdravilo. Senca, ki je bila skrita, bo postavljena na oder. Ne, da bi nas je bilo sram, temveč da bi jo ozdravili. Ne moremo več graditi na tem, kar ni res. Vse, kar bo v teh dneh razpadalo, ni več naše. Vse, kar bo ostalo, je resnično. Morda boste ugotovili, da odnos, v katerega ste vlagali, ni vaš dom. Morda boste zaznali, da ste se izgubili v lastnih besedah. Morda boste začutili, da ste se prodali za košček pozornosti. Vse to bo prišlo nazaj. Ne kot kazen, ampak kot ogledalo. Življenje noče, da spite in se skrivate za svojimi vlogami. Ne želi, da čakate na dovoljenje, da ste to, kar ste.