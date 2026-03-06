  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Če ne boste stopili naprej, bo svet to storil namesto vas na boleč način.
Shana Flogie
 6. 3. 2026 | 21:00
2:54
A+A-

Nemir ni vaš sovražnik. Je glasnik. Ne pripoveduje o kaosu, temveč o rojstvu. Ne govori o razpadu, temveč o svobodi. In če zmorete v tej svetlobi obstati brez bežanja, vam je življenje že odprlo vrata in vas nagovarja k pristnosti. Naj bo ta konec tedna tih. Ne zahtevajte odgovorov in ne silite v razplete. Dovolite, da se megla dvigne. Ko se bo, boste nekoga zagledali v drugačni luči. Odnos bo izžareval nekaj, kar ste dolgo pogrešali – resničnost. Bodite nežni s sabo. V teh dneh ne potrebujemo popolnosti, temveč poštenost. Ne potrebujemo velike geste, ampak prisotnost. Ne potrebujemo potrditve, začutiti moramo svoje srce – tudi če to pomeni, da ne pripadamo več ljudem, ki so ljubili le našo masko. Megla je darilo. Priložnost, da v času nejasnosti znova izberemo jasnost. In jasnost je vedno izbira srca.

Naj bo ta konec tedna vaša tiha zaobljuba, da se ne boste več prilagajali, tako da boste na ta način izgubljali sebe. Da ne boste sprejemali drobtinic, če vaša duša potrebuje kruh.

Ko se megla razkadi, se razkrije tudi svetloba. In tisto, kar sije, je bilo vedno tam, le počakalo je, da ste se odločili in ste bili pripravljeni videti. Ljubezen, ki zdaj prihaja, ni mehka tolažba. Je zrcalo. Če boste znali stati pred njim brez skrivanja in želje po tem, da bi popravili svoj odsev, bo to začetek nečesa novega. Ne bežite več in si vzemite čas. Poglejte. Dihajte. Ne pričakujte, da bo laže, ampak bodite pripravljeni, da bo bolj resnično. Resničnost je edino, kar zdrži v času. Naj bo ta konec tedna vaša tiha zaobljuba, da se ne boste več prilagajali, tako da boste na ta način izgubljali sebe. Da ne boste sprejemali drobtinic, če vaša duša potrebuje kruh. In da ne boste več molčali tam, kjer vaše srce hrepeni po glasu. Zdaj je napočil čas. Če ne boste stopili naprej, bo svet to storil namesto vas na boleč način. Vsi, ki so vas kdaj izdali, so vas naučili, kje ste izdali sami sebe. Zdaj se lahko odločite, da to za vedno zaključite. Ne z maščevanjem in bolečino, ampak z resnico in zavestjo. Ste pripravljeni pogledati v oči temu, kar ni več vaše? Če ste, stopite skozi vrata in življenje bo naredilo prostor za vas.

Več iz teme

MyChiduhovnostnasvetsporočilo ob koncu tedna
ZADNJE NOVICE
20:30
Bulvar  |  Domači trači
NOV DIREKTOR

Ministrica Vrečko na čelo filharmonije imenovala moža te znane pevke

Mandat bo nastopil 20. maja, so sporočili s kulturnega ministrstva.
6. 3. 2026 | 20:30
20:12
Novice  |  Svet
PREDČASNE VOLITVE

Pri nas na volitve vplivnica, vedeževalec in igralec, v tej azijski državi se zmaga obeta nekdanjemu raperju

Balen se je uveljavil kot obraz nove generacije, ki poziva k odmiku od tradicionalne politike.
6. 3. 2026 | 20:12
19:59
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Občina Laško sporočila žalostno vest, umrl je glasbenik Ivan

Ivan Medved je bil dolgoletni soustvarjalec kulturnega življenja v Občini Laško.
6. 3. 2026 | 19:59
19:33
Novice  |  Slovenija
PRED VOLITVAMI

Na Bavarskem dvoru z nožem napadli Miho Kordiša in aktiviste (VIDEO)

Na območju Bavarskega dvora v središču Ljubljane je danes popoldne prišlo do incidenta, v katerem je neznani moški z nožem napadel skupino političnih aktivistov.
6. 3. 2026 | 19:33
19:17
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Ko nastopi panika: katera astrološka znamenja ohranijo hladno glavo in katera prilijejo olje na ogenj

Astrologi pravijo, da na način odzivanja lahko vpliva tudi horoskopsko znamenje.
Delo UI6. 3. 2026 | 19:17
19:06
Novice  |  Slovenija
KRIZA NA BLIŽNJEM VZHODU

Vračajo se še zadnji Slovenci, ki so obtičali na vojnem območju

Na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve še vedno odsvetujejo vsa potovanja na Bližnji vzhod.
6. 3. 2026 | 19:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAG

Sredozemlje v najbolj surovi obliki

Golo kamenje prekriva tanka plast soli, ki se na soncu lesketa kot drobni kristali. Ta nekoliko samosvoj otok najhitreje spoznate po zraku in vonjih, pa tudi okusih.
2. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
JADRAN

Tri destinacije, eno počitniško doživetje

Edinstven koncept na najbolj zaželenih destinacijah hrvaškega Jadrana za vse, ki iščejo več kot klasično hotelsko bivanje.
Promo Slovenske novice2. 3. 2026 | 18:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA MENISKUSA

Kdaj je smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
2. 3. 2026 | 10:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIŠAVE

Vstopite v svet nišnih parfumov

Belodore je – za tiste, ki ga še ne poznajo – najbolj ambiciozna in najzanimivejša veriga nišnih parfumerij v Evropi: 17 butikov v sedmih državah, vsak skrbno zasnovan tako, da odraža najbolj iskane dišave, lokalno kulturo in diskretno estetiko luksuza.
2. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Ste bolj za morje, kamp ali toplice v zelenju?

Idealna izbira ne glede na to, ali iščete miren mestni butični hotel, družinsko letovišče, obmorski kamp ob Jadranu ali toplice sredi zelenja v notranjosti celine.
2. 3. 2026 | 14:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODPRAVA DIOPTRIJE

Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
2. 3. 2026 | 15:14
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HRVAŠKO ZAGORJE

Vrhunska celinska destinacija za nepozabne počitnice

To je ena najbolj zaželenih celinskih destinacij za goste, ki iščejo več kot le klasični oddih. Tukajšnja pokrajina ni zgolj kulisa.
2. 3. 2026 | 16:30
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
PromoPhoto
Razno
VLAK

Slovenske železnice so lansko leto prepeljale 25 odstotkov več potnikov

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki