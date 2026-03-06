Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Nemir ni vaš sovražnik. Je glasnik. Ne pripoveduje o kaosu, temveč o rojstvu. Ne govori o razpadu, temveč o svobodi. In če zmorete v tej svetlobi obstati brez bežanja, vam je življenje že odprlo vrata in vas nagovarja k pristnosti. Naj bo ta konec tedna tih. Ne zahtevajte odgovorov in ne silite v razplete. Dovolite, da se megla dvigne. Ko se bo, boste nekoga zagledali v drugačni luči. Odnos bo izžareval nekaj, kar ste dolgo pogrešali – resničnost. Bodite nežni s sabo. V teh dneh ne potrebujemo popolnosti, temveč poštenost. Ne potrebujemo velike geste, ampak prisotnost. Ne potrebujemo potrditve, začutiti moramo svoje srce – tudi če to pomeni, da ne pripadamo več ljudem, ki so ljubili le našo masko. Megla je darilo. Priložnost, da v času nejasnosti znova izberemo jasnost. In jasnost je vedno izbira srca.

Naj bo ta konec tedna vaša tiha zaobljuba, da se ne boste več prilagajali, tako da boste na ta način izgubljali sebe. Da ne boste sprejemali drobtinic, če vaša duša potrebuje kruh.

Ko se megla razkadi, se razkrije tudi svetloba. In tisto, kar sije, je bilo vedno tam, le počakalo je, da ste se odločili in ste bili pripravljeni videti. Ljubezen, ki zdaj prihaja, ni mehka tolažba. Je zrcalo. Če boste znali stati pred njim brez skrivanja in želje po tem, da bi popravili svoj odsev, bo to začetek nečesa novega. Ne bežite več in si vzemite čas. Poglejte. Dihajte. Ne pričakujte, da bo laže, ampak bodite pripravljeni, da bo bolj resnično. Resničnost je edino, kar zdrži v času. Naj bo ta konec tedna vaša tiha zaobljuba, da se ne boste več prilagajali, tako da boste na ta način izgubljali sebe. Da ne boste sprejemali drobtinic, če vaša duša potrebuje kruh. In da ne boste več molčali tam, kjer vaše srce hrepeni po glasu. Zdaj je napočil čas. Če ne boste stopili naprej, bo svet to storil namesto vas na boleč način. Vsi, ki so vas kdaj izdali, so vas naučili, kje ste izdali sami sebe. Zdaj se lahko odločite, da to za vedno zaključite. Ne z maščevanjem in bolečino, ampak z resnico in zavestjo. Ste pripravljeni pogledati v oči temu, kar ni več vaše? Če ste, stopite skozi vrata in življenje bo naredilo prostor za vas.