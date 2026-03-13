Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Zorenje je počasen in proces, ki vas je pripeljal do točke, kjer je resnica postala glasnejša od udobja

Pridejo trenutki, ko življenje ne kriči več, temveč utihne. V tej tišini postane jasno, da se je nekaj zaključilo. Ne nujno dramatično, ne nujno z besedami, temveč z občutkom, da ne morete več naprej na enak način. Nekaj v vas ne sodeluje več v starem ritmu. Ne zmorete ponavljati istih odzivov, opravičil in notranjih razlag, da še vztrajate in ostajate tam, kjer že dolgo več ne rastete in ne napredujete. To ni nenadna odločitev. To je zorenje. Je počasen in proces, ki vas je pripeljal do točke, kjer je resnica postala glasnejša od udobja. Zaključki so redko jasni. Pogosteje jih občutimo kot ...