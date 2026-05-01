Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko izbira ni več izbira, ampak resnica … In potem pride čas, ko izbira ni več nekaj, s čimer lahko odlašate. Ko ne morete več stati na razpotju in si govoriti, da boste še malo počakali, še malo videli, še malo razumeli. Ker nekaj v vas že ve. In to vedenje ne potrebuje več dokazov. Samo pogum. Odnosi v tem času ne dopuščajo polovične prisotnosti. Ne dopuščajo besed brez teže, obljub brez korenin in bližine brez resničnega stika. Kar je bilo nekoč dovolj, zdaj ni več. In to ni zato, ker bi postali zahtevnejši, ampak zato, ker ste postali bolj resnični.

Kolikokrat ste ostali, ker ste verjeli, da se bo nekaj spremenilo? Kolikokrat ste izbrali razumevanje namesto resnice? Kolikokrat ste si rekli, da ni tako hudo, da lahko zdržite, da boste še malo počakali? Zdaj ni več prostora za to. Zdaj je prostor za odločitev.

Odločitev ni vedno glasna. Včasih je tiha. Včasih je to trenutek, ko si v sebi rečete: dovolj. Ne, ker bi nekoga zapustili, ampak ker se ne zapuščate več sami. Ločitve niso vedno fizične. Včasih se ločimo od iluzije, od ideje, kdo bi nekdo moral biti, od pričakovanj, ki so nas držala v odnosu dlje, kot je bilo zdravo. In to so najtežje ločitve. Ker ne zapustimo človeka, temveč različico zgodbe, v katero smo verjeli.

Zato ne čakajte več.

Izbiranje poti v tem času zahteva iskrenost. Ne tisto, ki jo pokažete drugim, ampak tisto, ki jo priznate sebi. Kaj čutite? Kje niste več živi? Kje se samo še trudite? In zakaj? Pot, ki jo izbirate, ni več stvar logike, ampak stvar integritete. Ali hodite po poti, ki vas širi, ali po poti, ki vas zmanjšuje? Če poznate odgovor, veste, kaj morate storiti.

Ne bo lahko. Nikoli ni, ko izbiramo sebe. A vsakič, ko ne izberete sebe, izgubite nekaj, česar ne morete več dobiti nazaj – stik s sabo. Zato ne čakajte več. Ne na pravi trenutek, ne na pravo besedo, ne na to, da bo nekdo drug razumel. Vi ste tisti, ki morate razumeti. Vi ste tisti, ki morate izbrati.

In ko izberete, se življenje začne premikati. Morda ne takoj, morda ne tako, kot ste si predstavljali. A premakne se. Ker resnica vedno premika.