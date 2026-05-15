Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Ko srce ne pristane več na kompromis, pride čas, ko ne zna več lagati. To ni trenutek, ki pride nenadoma. Gre za proces, ki se je dolgo gradil skozi drobne trenutke, ko ste rekli 'ni pomembno', čeprav je bilo. Ko ste razumeli druge, a niste slišali sebe. Ko ste ostajali, čeprav ste vedeli, da nekaj v vas počasi ugaša. In zdaj se tega ne da več. Ne da se več odložiti, ne da se več racionalizirati, ne da se več zapreti v škatlo z napisom 'pozneje'. To ni trma. To ni ego. To je zrelost. To je trenutek, ko ne morete več živeti, razpeti med tem, kar čutite, in tem, kar živite.

Dolgo ste verjeli, da je ljubezen potrpežljivost. Da pomeni razumeti dati prostor, zdržati, počakati, da se stvari razvijejo. In vse to je res. A le do točke, ko ob tem ne izgubite sebe. Ko potrpežljivost postane tiho odlašanje resnice, ko razumevanje postane opravičevanje vedenja, ki vas boli, ko vztrajanje postane ujetost, to ni več ljubezen. Takrat je to vzorec. Ti vzorci se zdaj razkrivajo. Odnosi postanejo prostor, v katerem ne morete več igrati stare vloge. To čutite v telesu. V utrujenosti, ki ni fizična, ampak čustvena.

Ločitve niso vedno fizične. Včasih se ločite od načina, kako ste ljubili. Od načina, kako ste se odzivali. Od načina, kako ste dopuščali, da se ravna z vami.

Morda boste opazili, da vas določeni pogovori izčrpajo. Da vas določeni ljudje ne napolnijo več, ampak za seboj pustijo praznino. To je znak, da ste prerasli prostor, v katerem ste bili. In nato pride odločitev. Ne velika in dramatična, ampak tiha. Ko si priznate, da tega ne morete več. To je trenutek, ko se začne prava sprememba.

To so najmočnejše ločitve, saj spremenijo predvsem vas. Ko se spremenite vi, pa se mora spremeniti tudi odnos. Lahko se poglobi, lahko se razrahlja ali se konča. Enak ne more več ostati. Prav to ljudi pogosto zadrži. Ne bojijo se izgube drugega človeka, temveč vprašanja, kdo bodo brez tega odnosa. V odnosih se pogosto definiramo skozi drugega. Postanemo nekdo za nekoga. Ko to odpade, ostane najtežje vprašanje: Kdo sem jaz?