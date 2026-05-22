Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko izberete sebe, se življenje začne poravnavati. In kaj, če odgovor ni takoj jasen? Tudi to je v redu. Pot, ki jo zdaj izbirate, namreč ni več pot, na kateri morate vedeti vse. Je pot zaupanja v to, kar čutite. Zaupanja, da vas notranji premik vodi tja, kjer boste bolj svoji. Ne bolj popolni ali sprejeti, ampak bolj resnični. In prav tu se vse spremeni. Odnosi, ki bodo ostali, ne bodo več temeljili na potrebi, temveč na izbiri. Ne boste več ostajali v njih, ker morate, ampak ker želite. In to spremeni vse. Izbira nosi odgovornost, hkrati prinaša svobodo.

To je točka, na kateri se iluzija dokončno zlomi. Ko ne morete več reči, da bo morda drugače, če globoko v sebi veste, da ne bo. Ko ne morete več graditi odnosa na potencialu, če v resničnosti ni prisotnosti. Kolikokrat ste se vračali tja, kjer ste morali biti manj, da bi lahko ostali? Kolikokrat ste razlagali svojo vrednost, kot da jo morate dokazati? Kolikokrat ste se prilagodili, utišali, zmanjšali, da bi ohranili nekaj, v čemer vas že dolgo ni več bilo? Zdaj tega ne morete več. Ne, ker ne bi zmogli, ampak ker nočete več izdati sebe.

In tukaj pride najtežji del. Ne odločitev, temveč vztrajanje v njej. Ostati zvesti sebi, tudi ko se pojavi dvom in oglasi nostalgija. Ko vas stari vzorci kličejo nazaj v znano. Ker znano ni vedno varno, je samo poznano. Nova pot, ki se odpira, ni popolna. Ne bo vam dala vseh odgovorov. Ne bo odstranila vseh strahov. A dala vam bo nekaj drugega: notranji mir. Tisti tihi občutek, da ne greste več proti sebi. In to je največja sprememba.

Ko začnete izbirati sebe, se življenje začne poravnavati. Ne nujno tako, kot ste si predstavljali, ampak tako, kot potrebujete. Ljudje, ki niso več v vaši frekvenci, se umaknejo. Situacije, ki niso več usklajene z vami, odpadejo. In prostor, ki nastane, ni kazen. Je prostor za resnično. Odnosi, ki pridejo ali ostanejo, bodo drugačni. Ne bodo zahtevali, da se prilagodite, temveč da ste prisotni, iskreni, da ste vi. In to je tisto, kar bo zdržalo.