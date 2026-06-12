Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Življenje vas zdaj vabi, da naredite prostor. Pospravite omare. Pospravite misli. Pospravite odnose. Pospravite zgodbe, ki jih pripovedujete sebi. Kajti novega sončnega vzhoda ni mogoče prinesti v prostor, kjer še vedno hranimo temo preteklih dni. Morda boste čutili utrujenost. Ne, ker ste šibki, temveč ker se poslavljate od starega dela sebe. In vsak konec zahteva energijo. Vsako slovo zahteva pogum. Vsaka sprememba zahteva zaupanje. A dogaja se nekaj pomembnega.

Življenje vas ne premika, ker bi vam nekaj jemalo. Premika vas, ker vam želi pokazati več. Več vas. Več resnice, svobode, življenja. Zato ne hitite pri iskanju odgovorov. Včasih je dovolj, da sledite občutku. Tistemu tihemu notranjemu glasu, ki že dolgo ve, kaj je naslednji korak. Morda ga razum še ne razume, a srce ga pozna. In če se pred vami odpirajo nova vrata, jih ne glejte s strahom. Poglejte jih z radovednostjo. Kaj če sprememba ni prišla, da vam nekaj vzame? Kaj če je prišla, da vas vrne domov?

Življenje vas zdaj vabi, da naredite prostor. Pospravite omare. Pospravite misli. Pospravite odnose. Pospravite zgodbe, ki jih pripovedujete sebi.

Domov k sebi, k svoji resnici, življenju, ki ga ne živite, ker morate, ampak ker ga čutite. Junij vas ne sprašuje, ali ste pripravljeni. Junij vas sprašuje, ali ste pripravljeni zaupati. Zaupati, da vse, kar se premika, ni izguba. Da vse, kar odhaja, ni kazen. Da vse, kar prihaja, ni naključje. In da ste natanko tam, kjer morate biti. Na pragu novega poglavja. Na pragu novega doma. Na pragu novega odnosa do sebe. Prav od tu naprej se začne življenje, ki ne temelji več na preživetju, ampak na ustvarjanju. Zato stopite naprej. Počasi, zavestno in s srcem. Kajti pot se ne razkrije tistim, ki čakajo. Pot se razkrije tistim, ki si upajo narediti prvi korak.