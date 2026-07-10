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Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Ko nehamo lagati sebi, bežati pred odločitvami in iskati krivce, se začne vse postavljati na svoje mesto – odnosi, poti, priložnosti in srce.
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie
 10. 7. 2026 | 21:00
3:06
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Kolikokrat ste ostali v odnosu zaradi obljub, ne zaradi resničnosti? Kolikokrat ste ljubili potencial nekoga namesto človeka, ki je stal pred vami? In kolikokrat ste verjeli besedam, čeprav so dejanja pripovedovala povsem drugačno zgodbo?

Pravica je vedno preprosta. Ne posluša besed, ampak dejanja. Ne posluša želja, ampak izbire. Ne posluša tega, kar govorimo, ampak to, kar živimo. Zato prihaja čas, ko bo življenje poravnalo tehtnico. Kar je bilo dano iz srca, se vrača. Kar je bilo vzeto iz strahu, se vrača. Kar je bilo ustvarjeno iz iskrenosti, bo raslo. Kar je bilo zgrajeno na iluziji, se bo začelo majati. Ne, ker bi bilo življenje kruto, temveč ker vedno išče ravnovesje.

Morda boste imeli občutek, da se določene zgodbe zaključujejo same od sebe. Da vam ni več treba dokazovati svoje vrednosti. To je znamenje zrelosti. Človek, ki pozna svojo vrednost, ne tekmuje za prostor v življenju drugih ljudi. Preprosto stoji v svoji resnici. In prav ta postaja valuta prihodnosti. Ne popolnost, uspeh, videz. Resnica o tem, kdo ste, kaj čutite in kaj si želite. Resnica o tem, kje ste se izgubili in kje ste pripravljeni začeti znova.

Ko nehamo lagati sebi, bežati pred odločitvami in iskati krivce, se začne vse postavljati na svoje mesto – odnosi, poti, priložnosti in srce.

Velikokrat mislimo, da je ravnovesje nekaj, kar najdemo v odnosih, službi, družini ali denarju. A pravo ravnovesje se rodi šele takrat, ko nehamo bežati pred sabo. Ko si dovolimo čutiti, priznati in zares videti. Zato ne hitite. Ne odločajte se iz strahu. Ne govorite iz jeze. Počakajte. Prisluhnite. Poglejte. In vprašajte se: Kaj me ta odnos uči? Kaj mi ta situacija kaže?

Življenje vas pripravlja na odnose, v katerih ne boste več igrali vlog. Na ljubezen, v kateri ne bo več trgovanja. Na povezanost, v kateri se ne bo več treba dokazovati. Na življenje, v katerem boste lahko stali pokončno, brez potrebe, da bi se opravičevali za to, kdo ste. Ko nehamo lagati sebi, bežati pred odločitvami in iskati krivce, se začne vse postavljati na svoje mesto – odnosi, poti, priložnosti in srce. Na koncu bo pomembno le, ali ste med potjo ostali povezani s sabo. To je edina tehtnica, ki nikoli ne laže.

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