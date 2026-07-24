  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje.
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie
 24. 7. 2026 | 21:00
2:55
A+A-

Zdaj ste soočeni z vprašanjem, ki ga življenje postavi vsakemu izmed nas. Stopate na ciljno ravnino 'karmičnega poplačila' – kar ste dajali, vam življenje zdaj vrača. Zato vas sprašuje, ali svojo moč uporabljate v skladu s srcem ali zgolj v skladu z egom. Ego si želi nadzora. Želi zmagati, dokazati svoj prav in obdržati, kar mu je pomembno. Srce si želi resnice, tudi če ta boli, če pomeni konec nečesa, kar smo dolgo gradili, ali priznanje, da smo se motili. Prava moč ni v tem, da vedno dobimo, kar želimo. Je v tem, da ostanemo odprti za tisto, kar življenje morda ve bolje od nas. Da znamo spustiti, zaupati in priznati, da vsega ne razumemo.

In vendar hodimo naprej. Mnogi bodo v tem času stali na razpotju. Med starim in novim. Med varnim in resničnim. Med iluzijo in jasnostjo. Največja modrost ne bo v tem, da izberete popolno pot, temveč iskreno. Svojo pot. Tisto, na kateri vam ni treba igrati vlog ali dokazovati svoje vrednosti. Tisto, na kateri lahko svobodno dihate. Življenje vam ne bo izpolnilo vsake želje.

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje.

Včasih vam odvzame iluzijo, da bi vam lahko pokazalo resnico. Včasih zapre ena vrata, da bi opazili druga, ki so bila ves čas odprta. Včasih razbije sanje, da bi osvobodilo vašo dušo. Zato ne sodite prehitro tega, kar se zdaj končuje, in ne obsojajte tistega, kar odhaja. Morda ni kazen, temveč usmeritev. Morda ni izguba, temveč osvoboditev. In morda boste nekoč pogledali nazaj ter razumeli, da je bil prav trenutek, ki ga niste želeli, tisti, ki vas je pripeljal k sebi, k svoji moči in srcu, ki ne potrebuje več dokazovanja.

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje. To je čas karmičnih izravnav, ko se tehtnica počasi vrača v ravnovesje. Kar je bilo dano iz srca, se vrača kot blagoslov. Kar je bilo ustvarjeno iz manipulacije, laži ali prikritih namenov, ne more več ostati skrito. Vsaka duša bo srečala odmev svojih dejanj. Kot priložnost, da skozi resnico znova najde svojo pot.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Shana FlogiekolumnaSuzyMychy sporočilo
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Naravnost povedano

O okvari avtomobila.
Branko Babič24. 7. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Sladoled

310 milijonov Afričanov sploh ne ve, kaj je sladoled. Ne ve, kaj je kruh. Ne ve niti, kaj je hrana.
Bojan Budja24. 7. 2026 | 22:25
22:01
Novice  |  Slovenija
SODNI PREOBRAT

Člane mamilarske kriminalne združbe izpustili iz pripora: med njimi tudi Kristjan Kamenik in nekdanja učiteljica Monia

Obtožnica skupno 18 obtoženim očita 44 kaznivih dejanj, zasežena droga pa naj bi bila na črnem trgu vredna 650.000 evrov.
24. 7. 2026 | 22:01
21:46
Šport  |  Odmevi
NEVERJETNI SLOVENEC

Neverjetno, koliko ljudi je danes navijalo na Touru, Pogačar je nad videnim navdušen

Na cesti do Alpe d'Hueza in na vrhu naj bi po ocenah lokalne turistične organizacije bilo okoli 600.000 ljudi.
24. 7. 2026 | 21:46
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje.
24. 7. 2026 | 21:00
20:50
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Velika tragedija na A3: umrl je 4-letni otrok, oživljali so ga eno uro (FOTO)

Še ena oseba je dobila težke poškodbe, dve pa lažje.
24. 7. 2026 | 20:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki