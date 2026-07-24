Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Zdaj ste soočeni z vprašanjem, ki ga življenje postavi vsakemu izmed nas. Stopate na ciljno ravnino 'karmičnega poplačila' – kar ste dajali, vam življenje zdaj vrača. Zato vas sprašuje, ali svojo moč uporabljate v skladu s srcem ali zgolj v skladu z egom. Ego si želi nadzora. Želi zmagati, dokazati svoj prav in obdržati, kar mu je pomembno. Srce si želi resnice, tudi če ta boli, če pomeni konec nečesa, kar smo dolgo gradili, ali priznanje, da smo se motili. Prava moč ni v tem, da vedno dobimo, kar želimo. Je v tem, da ostanemo odprti za tisto, kar življenje morda ve bolje od nas. Da znamo spustiti, zaupati in priznati, da vsega ne razumemo.

In vendar hodimo naprej. Mnogi bodo v tem času stali na razpotju. Med starim in novim. Med varnim in resničnim. Med iluzijo in jasnostjo. Največja modrost ne bo v tem, da izberete popolno pot, temveč iskreno. Svojo pot. Tisto, na kateri vam ni treba igrati vlog ali dokazovati svoje vrednosti. Tisto, na kateri lahko svobodno dihate. Življenje vam ne bo izpolnilo vsake želje.

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje.

Včasih vam odvzame iluzijo, da bi vam lahko pokazalo resnico. Včasih zapre ena vrata, da bi opazili druga, ki so bila ves čas odprta. Včasih razbije sanje, da bi osvobodilo vašo dušo. Zato ne sodite prehitro tega, kar se zdaj končuje, in ne obsojajte tistega, kar odhaja. Morda ni kazen, temveč usmeritev. Morda ni izguba, temveč osvoboditev. In morda boste nekoč pogledali nazaj ter razumeli, da je bil prav trenutek, ki ga niste želeli, tisti, ki vas je pripeljal k sebi, k svoji moči in srcu, ki ne potrebuje več dokazovanja.

Če se vam zdi, da življenje v tem času nenavadno natančno razkriva ljudi, odnose in njihove resnične namene, vedite, da to ni naključje. To je čas karmičnih izravnav, ko se tehtnica počasi vrača v ravnovesje. Kar je bilo dano iz srca, se vrača kot blagoslov. Kar je bilo ustvarjeno iz manipulacije, laži ali prikritih namenov, ne more več ostati skrito. Vsaka duša bo srečala odmev svojih dejanj. Kot priložnost, da skozi resnico znova najde svojo pot.