Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Čas bo za korak naprej. Za tisto, kar ne pride samo takrat, ko drugemu ustreza. Tisto, kar se ne hrani z našim čakanjem. Morda boste morali priznati tudi, da ste se v določenih odnosih bolj borili za svojo predstavo o prihodnosti kot za človeka pred sabo. Da ste si želeli, da bi zgodba uspela, ker bi njen konec pomenil priznati, koliko časa ste že vedeli, kam vse skupaj vodi. Toda čas ni izgubljen, če vas je nekaj naučil. Srce ni bilo naivno, ker je ljubilo. Duša ni bila šibka, ker je upala. Vendar pride trenutek, ko upanje ne sme več postati izgovor, da ostajate tam, kjer ni spremembe. Obstaja razlika med potrpežljivostjo in zapuščanjem sebe. Med razumevanjem in opravičevanjem nespoštovanja. Med zvestobo in strahom pred odhodom.

Prav te razlike bodo zdaj postale vidne. Ne, da bi krivili sebe, temveč da bi se lahko odločili drugače. Bilanca ni namenjena štetju napak, ampak temu, da vidimo, česa ne želimo več ponavljati. Da opazimo vzorec, preden nas znova odpelje po isti poti. Da prepoznamo vrata, skozi katera smo že tolikokrat stopili, čeprav smo vedeli, kam vodijo. Kako naprej? Tako da se ne vračate več tja, kjer morate dokazovati svojo vrednost. Tako da ne prosite za drobtine pozornosti in jih imenujete ljubezen. Tako da poslušate telo, ko se ob nekom skrči. Tako da verjamete svojim občutkom, tudi kadar jih drugi zmanjšujejo. Tako da se vprašate, kdo ste, kadar ne poskušate nikogar rešiti. In tako da si počasi zgradite nov dom v sebi.

Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo.

Dom, kjer vaša čustva niso preveč. Kjer vaše potrebe niso breme. Kjer vaša resnica ni nevarnost. Morda novi začetek še ne bo imel jasne oblike. Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo. Toda pogrešanja ne zamenjujte z znamenjem, da se morate vrniti. Pogrešanje je le dokaz, da je nekaj imelo svoje mesto v vašem življenju. Ni pa dokaz, da ga mora imeti za vedno. Dovolite si žalovati. Za tem, kar je bilo. Za tem, kar ste upali, da bo. Toda med žalovanjem ne pozabite, da se v vas že rojeva nekdo nov.