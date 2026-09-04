  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo.
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie FOTO: Nataša Čampelj
Shana Flogie
 4. 9. 2026 | 21:00
2:58
A+A-

Čas bo za korak naprej. Za tisto, kar ne pride samo takrat, ko drugemu ustreza. Tisto, kar se ne hrani z našim čakanjem. Morda boste morali priznati tudi, da ste se v določenih odnosih bolj borili za svojo predstavo o prihodnosti kot za človeka pred sabo. Da ste si želeli, da bi zgodba uspela, ker bi njen konec pomenil priznati, koliko časa ste že vedeli, kam vse skupaj vodi. Toda čas ni izgubljen, če vas je nekaj naučil. Srce ni bilo naivno, ker je ljubilo. Duša ni bila šibka, ker je upala. Vendar pride trenutek, ko upanje ne sme več postati izgovor, da ostajate tam, kjer ni spremembe. Obstaja razlika med potrpežljivostjo in zapuščanjem sebe. Med razumevanjem in opravičevanjem nespoštovanja. Med zvestobo in strahom pred odhodom.

Prav te razlike bodo zdaj postale vidne. Ne, da bi krivili sebe, temveč da bi se lahko odločili drugače. Bilanca ni namenjena štetju napak, ampak temu, da vidimo, česa ne želimo več ponavljati. Da opazimo vzorec, preden nas znova odpelje po isti poti. Da prepoznamo vrata, skozi katera smo že tolikokrat stopili, čeprav smo vedeli, kam vodijo. Kako naprej? Tako da se ne vračate več tja, kjer morate dokazovati svojo vrednost. Tako da ne prosite za drobtine pozornosti in jih imenujete ljubezen. Tako da poslušate telo, ko se ob nekom skrči. Tako da verjamete svojim občutkom, tudi kadar jih drugi zmanjšujejo. Tako da se vprašate, kdo ste, kadar ne poskušate nikogar rešiti. In tako da si počasi zgradite nov dom v sebi.

Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo.

Dom, kjer vaša čustva niso preveč. Kjer vaše potrebe niso breme. Kjer vaša resnica ni nevarnost. Morda novi začetek še ne bo imel jasne oblike. Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo. Toda pogrešanja ne zamenjujte z znamenjem, da se morate vrniti. Pogrešanje je le dokaz, da je nekaj imelo svoje mesto v vašem življenju. Ni pa dokaz, da ga mora imeti za vedno. Dovolite si žalovati. Za tem, kar je bilo. Za tem, kar ste upali, da bo. Toda med žalovanjem ne pozabite, da se v vas že rojeva nekdo nov.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Suzysporočilo ob koncu tednaMyChiShana Flogie
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Kerinov grm

Če bi slepo verjel številkam, bi moral sedaj zapisati, da napovedi o skorajšnjem izumrtju Slovencev nikakor ne držijo.
4. 9. 2026 | 22:25
21:43
Bulvar  |  Zanimivosti
RDEČI PLANET

Nenavadne sledi na Marsu, vprašanja se na družbenih omrežjih kar vrstijo (FOTO)

Pozornost je vzbudilo predvsem to, da naj bi se opaženi vzorec razlikoval od običajnih sledi roverja.
4. 9. 2026 | 21:43
21:07
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Tem trem znamenjem se lahko vikend obrne na glavo: dovolj bo že nepričakovan klic

Prvi vikend v septembru prinaša zanimivo astrološko energijo, ki bi lahko nekaterim precej premešala načrte.
4. 9. 2026 | 21:07
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

Morda boste sprva pogrešali celo tisto, kar vas je ranilo. Človek pogosto bolj pogreša znano bolečino kot neznano svobodo.
4. 9. 2026 | 21:00
20:43
Novice  |  Slovenija
MEDNARODNI ODNOSI

Medtem ko je Marta Kos obisk Srbije odpovedala, je Anže Logar v Beogradu krepil gospodarske vezi

Srbija je za Slovenijo 12. najpomembnejši gospodarski partner in drugi najpomembnejši trg neposrednih slovenskih naložb.
4. 9. 2026 | 20:43
20:32
Šport  |  Tekme
POMETLA S KONKURENCO

Slovenska judoistka Leila Mazouzi postala evropska prvakinja

Zanjo je to druga evropska medalja, saj je bila bronasta že na kadetskem evropskem prvenstvu leta 2022.
4. 9. 2026 | 20:32

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
PODATKI

Ste videli, kaj vam zdaj ponuja HOFER?

Video, družbena omrežja in druge aplikacije hitro povečujejo porabo. Koliko gigabajtov je danes sploh dovolj?
4. 9. 2026 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEH

»Ta korak je sprožil kar nekaj stvari, ki nam prej niso uspele«

Jure Jezeršek in Dušan Lukič razkrivata, kako je vstop na avstrijsko Koroško njunima podjetjema odprl nove poslovne poti.
Promo Slovenske novice1. 9. 2026 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PODPORA ŠPORTU

Goran Dragić spregovoril o svojih porazih

Vrhunski športniki niso to, kar so, le zato, ker so v odlični telesni formi. Pol enačbe je tudi njihov um.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 15:26
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Kaj bo ostalo od klasičnega pisma? (video)

Spremenjene navade uporabnikov vplivajo na pisma, dostavo, poslovalnice, paketomate in celotno poštno mrežo.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:21
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
LEPA ZGODBA

Zgodba slovenskega podjetnika: kako iz ostankov do novega izdelka

Podjetje Les-Rock spreminja lesne ostanke v nove zamisli. Njegova zgodba pokaže, kako lahko strokovna podpora pomaga pri naslednjem koraku.
31. 8. 2026 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Preverite, katera naložba je najbolj primerna za vas

Delnice ali skladi: vprašanje nima enotnega odgovora. Vrsta investicij naj bo predvsem v skladu z vašimi cilji, pričakovanji in ne nazadnje znanjem.
3. 9. 2026 | 09:07
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIJAVITE SE

Kaj se skriva za rekordi na borzah

Borzni indeksi podirajo rekorde, vlagatelji pa tehtajo, kaj bodo do konca leta njihovim naložbam prinesle obresti, nafta in umetna inteligenca.
3. 9. 2026 | 14:28
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PREVENTIVA

Ste pripravljeni na takšen scenarij?

Otroci svet spoznavajo skozi raziskovanje in igro, del katere so tudi padci, udarci in poškodbe.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
DUŠEVNO ZDRAVJE

To težavo ima več kot polovica Slovencev

Duševno zdravje vpliva na naše odnose, delo in vsakodnevno življenje. Pomembno je, da znake stiske prepoznamo pravočasno.
Promo Slovenske novice3. 9. 2026 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Polet
OPERACIJA

Kdaj lahko spet tečete po operaciji meniskusa?

Artroskopija je danes ena najpogostejših operativnih tehnik v ortopediji.
31. 8. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REPORTAŽA

Način, kako se staramo, se oblikuje veliko prej, kot mislimo (video)

Kako zgodaj začnemo graditi zdravo starost in zakaj lahko navade iz mladosti pomembno vplivajo na naše počutje, funkcionalnost in samostojnost v poznejših letih.
3. 9. 2026 | 09:27
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

V Novi Gorici vabijo na posebno doživetje

S temi besedami v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica vabijo k vpisu abonmajev za sezono 2026/2027.
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Polet
KOLESARSTVO

Ta vikend vas v Kranju čaka prava Tour de France izkušnja

Prazne ceste, tribune, polne navijačev, za vami množica kolesarjev, ki si želijo zmage prav toliko kot vi. So to sanje ali resničnost?
Promo Slovenske novice31. 8. 2026 | 10:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki