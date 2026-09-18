Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Morda je največje vprašanje tega časa zelo preprosto: ali je življenje, ki ga živite, še vedno vaše? So odnosi, v katerih vztrajate, še pristni? Hodite naprej, ker vas pot kliče, ali ker se bojite ustaviti? In če bi danes odložili vse vloge, obveznosti in predstave o tem, kdo morate biti, kaj bi ostalo? Koga ne bi več čakali? Kam bi končno odšli?

Ne bojte se odgovorov. Resnica je vedno začetek poti domov. Ko se bo prah polegel, boste ugotovili, da se vaš svet ni podrl. Svetloba, ki zdaj prihaja skozi razpoke, vam ne bo vzela ničesar, kar je zares vaše. Pokazala vam bo le, česa nikoli ni bilo. Zato stopite iz 'stare' hiše, tudi če še ne veste, kam boste šli. Včasih se morate najprej posloviti od tistega, kar vas je omejevalo, da bi lahko zagledali obzorje.

Ko boste prvič globoko vdihnili brez občutka, da morate biti manjši, boste razumeli. Niste izgubili varnosti, temveč zidove. Niste izgubili ljubezni, ampak predstavo o njej. Niste izgubili sebe, pravkar ste se začeli vračati k sebi. Od tam naprej bo vsak korak drugačen. Ne popoln in brez strahu, vendar vaš. Ko prenehate živeti v laži, s tem osvobodite tudi druge, da se srečajo s svojo resnico. Ne morete se učiti namesto njih in s svojo ljubeznijo ne morete preprečiti, da bi jih nekoč dosegli odmevi njihovih izbir. Vsak človek se bo moral srečati s svojim novim začetkom. Vsaka duša bo morala pogledati, kaj je gradila, kaj rušila, kaj dajala in jemala.

To ne bo kazen, temveč ogledalo. V tem ogledalu ne bo pomembno, kaj smo govorili, ampak kako smo živeli in koliko smo si dovolili zaživeti, kar v svojem bistvu smo. Kjer se nekaj dokončno zapre, se začne rojevati prostor za novo. Sprva tih in prazen. Ne silite, naj takoj dobi ime, obliko ali smer. Novi začetki se včasih pojavijo kot prvi mirni vdih po dolgem času ali odločitev, da se ne boste več vračali tja, kjer ste morali izgubljati sebe. Zaupajte praznemu prostoru. V njem že kali seme vaše naslednje poti. Ne stare, le nekoliko popravljene, ampak nove. Bolj resnične in bolj vaše.