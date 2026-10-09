Sporočilo ob koncu tedna ... (Suzy)

MYCHI

Novi začetki in novi dosežki niso vedno glasni. Včasih jih nihče ne opazi.

Zgodijo se v trenutku, ko se zjutraj zbudite in veste, da se ne boste več vrnili k starim mislim. Ko se odločite, da ne boste več nosili krivde za nekaj, kar ni bilo vaše. Ko prenehate čakati na opravičilo, da bi si dovolili iti naprej. Ko razumete, da zaključek ne zahteva vedno zadnjega pogovora, saj je včasih največji odgovor prav tišina, ki ostane po vseh besedah. Takrat se začne nova pot. Ne zato, ker se je svet okoli vas nenadoma spremenil, ampak ker ste se vi premaknili v sebi. In ko se spremeni človek, se začne spreminjati tudi pokrajina okoli njega. Ljudje, ki so vas lahko dosegli le ...