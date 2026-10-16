Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Da lahko preprosto stopite naprej, ker drugače ni več mogoče. Del vas morda še vedno dvomi, saj bo korak lahko majhen, vendar bo spremenil smer celotne poti. Usoda se namreč pogosto premakne ob odločitvah, ki so navzven skoraj neopazne. Z enim 'ne', kjer ste prej vedno rekli 'da'. Enim odhodom, ki ga ne prekličete več. Z eno resnico, ki je ne pogoltnete. Z eno izbiro, da ne boste več sledili tistemu, kar vas oddaljuje od vas samih. In potem se začnejo tlakovci zlagati drug za drugim.

Nekateri z nepričakovanim pogovorom. Drugi s srečanjem, ki se bo zdelo naključno. Tretji ob priložnosti, ki je še pred nekaj meseci ne bi niti opazili. Ko se končno odmaknete od starih vrat, lahko opazite tisto, kar se odpira pred vami. Zato ne poskušajte prehitevati svoje poti. Ne preskakujte kamnov samo zato, ker želite čim prej priti do cilja. Vsak korak ima svoj uvid. Vsak ovinek svoj pomen. Vsak zastoj prinaša vprašanje, ki zahteva odgovor.

Ko se končno odmaknete od starih vrat, lahko opazite tisto, kar se odpira pred vami. Zato ne poskušajte prehitevati svoje poti. Vsak korak ima svoj uvid.

Morda je namen novega začetka prav v tem, da prvič ne tečete. Da prvič ne izbirate iz pomanjkanja. Da prvič dovolite, da se pot sestavlja pod vašimi stopali, namesto da bi jo gradili po pričakovanjih drugih. Vprašajte se, kakšno življenje bi izbrali, če vam ne bi bilo treba nikomur dokazovati, da ste vredni. Kakšne odnose bi sprejeli, če vas ne bi bilo strah samote? Kam bi šli, če ne bi več verjeli, da je varnost samo tam, kjer ste že bili? In kdo bi postali, če bi nehali nositi staro zgodbo kot svoje ime?

Odgovori na ta vprašanja so že prvi kamni nove poti. Prisluhnite, kje se vaše telo sprosti. Kje lahko dihate. Kje srce ne prosi, ampak se odpre. Kje vam ni treba biti manj, da bi pripadali. Tam je smer. Ne nujno končni cilj, ampak naslednji korak. In to je dovolj. Življenje od vas ne zahteva, da danes razumete celotno zgodbo, ampak da ne stopite znova na pot, za katero dobro veste, kam vodi.