Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

V življenju pridejo trenutki, ko se ne zgodi nič posebnega, a se v nas vendarle spremeni vse. Nenadoma začnemo drugače razumeti besede, ki smo jih nekoč slišali, dejanja, ki smo jih opravičevali, odnose, v katerih smo tako dolgo iskali nekaj, česar nam drugi niso mogli dati. Morda je prav zdaj napočil eden takšnih trenutkov.

Predolgo smo čakali na pojasnilo, opravičilo ali priznanje. Na pogovor, ki bi končno razjasnil vse. Toda kaj, če zaključek neke zgodbe sploh ni odvisen od tega, kaj nam bo povedal drugi? Če se začne v trenutku, ko si končno priznamo tisto, kar že dolgo čutimo? Tišina ne pomeni vedno miru, vztrajanje ni nujno dokaz ljubezni in kompromis ni pravičen, če moramo zaradi njega zanikati sebe.

V odnosih se pogosto izgubljamo počasi. Dokler nekega dne ne spoznamo, da nas ni izčrpala ljubezen, temveč nenehno prizadevanje, da bi si jo zaslužili.

V odnosih se pogosto ne izgubimo naenkrat. Izgubljamo se počasi. Vsakič, ko zamolčimo svoje potrebe, da ne bi povzročili prepira. Dokler nekega dne ne spoznamo, da nas ni izčrpala ljubezen, temveč nenehno prizadevanje, da bi si jo zaslužili. Vendar to ni nujno zgodba o koncu odnosa. Lahko je začetek drugačnega, takšnega, da si upamo povedati resnico in postaviti mejo.

Zato se ob koncu tedna vprašajmo, ali pogrešamo človeka ali občutek, za katerega smo verjeli, da nam ga lahko da samo on. Ali vztrajamo iz ljubezni ali iz strahu? Smo pripravljeni živeti drugače? Morda ne bomo dobili vseh odgovorov, a jih niti ne potrebujemo več. Morda se vsi tisti ljudje iz preteklosti, ki so se v zadnjih tednih znova pojavili v našem življenju, niso vrnili, da bi z njimi nadaljevali staro zgodbo, temveč da bi videli, ali smo svojo lekcijo končno predelali.

Ali bi danes znova izbrali enako, pristali na iste obljube, opravičevali ista dejanja ali smo skozi bolečino vendarle spoznali nekaj dragocenega o sebi, svojih mejah in vrednosti? Kajti največja moč ni v tem, da nekomu dokazujemo, kako zelo nas je prizadel, temveč v tem, da zmoremo odpustiti, ne da bi morali pozabiti, in spustiti, ne da bi potrebovali še zadnji odgovor.