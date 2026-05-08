Sporočilo ob koncu tedna ... »Včasih se ločimo zato, da rešimo sebe« (Suzy)

Izbira poti v takšnem času ni izbira med pravim in napačnim. Je izbira med resničnim in neresničnim. Med tem, kar čutite, in tem, kar si govorite.
Shana Flogie
 8. 5. 2026 | 21:00
2:43
A+A-

Ne ločujemo se vedno, ker bi želeli nekaj uničiti. Včasih se ločimo, ker želimo rešiti sebe. Odnosi imajo svoje cikluse. In ko se en ciklus izteče, se začne kazati resnica. Ne tista, ki smo si jo želeli, ampak tista, ki preprosto je. Ta resnica ni vedno prijetna, a je nujna. 

Koliko odnosov ste nosili na svojih ramenih, kot da je vaša naloga, da jih ohranite pri življenju? Kolikokrat ste dajali, razlagali, popravljali, čakali? In pri tem pozabili, da odnos ne more živeti, če ga pri življenju drži samo eden?

To je trenutek, ko se tehtnica prevesi na pravo stran. Ne kot kazen, temveč kot razkritje. Pokaže, kdo daje, kdo prejema, kdo ostaja in kdo beži.

In prav v tem trenutku se začnejo ločitve. Ne vedno dramatične. Včasih so zelo tihe. Kot odmik, odločitev, da ne vlagate več tja, kjer ni odziva. Kot spoznanje, da ljubezen ne pomeni ostajati tam, kjer vas v resnici ni.

Izbira poti v takšnem času ni izbira med pravim in napačnim. Je izbira med resničnim in neresničnim. Med tem, kar čutite, in tem, kar si govorite. In tu ni prostora za kompromis. Ker vsakič, ko izberete nekaj, kar ni resnično za vas, v sebi ustvarite razpoko. Te razpoke se sčasoma širijo, dokler ne pridete do točke, ko ne morete več ignorirati tega, kar čutite.

To je točka preloma, na kateri se odločite, ali boste še naprej ohranjali nekaj, kar vas prazni, ali boste šli naprej. Ne, ker bi vedeli, kaj vas čaka, temveč ker veste, da tam, kjer ste, ne morete več ostati.

In ko naredite ta korak, se zgodi nekaj zanimivega. Strah ne izgine, a izgubi moč, ker prvič stojite na svoji strani.

Odnosi, ki ostanejo, bodo drugačni. Ne bodo temeljili na potrebi, temveč na izbiri. In to je največja razlika – da nekdo ostane, ker želi, ne ker mora.

In vi? Vi boste bolj mirni in zvesti sebi. In to je začetek nove poti.

