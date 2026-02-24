Sprejmite čas, v katerem živimo (Suzy)

»Ljubeče sprejmite, da ste tu, kjer ste, kar počnete in s kom ste. Ne nadzorujte procesa, ki se vam dogaja, ne trudite se ga razumeti. Spremembe so zdaj tako hitre, da jih logičen um ne bo dohajal. Verodostojnejše informacije dobivate s svojo intuicijo. Pomoč boste dobili tako v obliki notranjega vodstva kot med spanjem. Ignorirajte tiste, ki se upirajo spremembam. Ne dajajte jim energije, tako da jim nasprotujete, samo pustite, naj se umaknejo in oddaljijo. Vse svoje življenje opazujte kot velikanski orakelj, ki vam daje namige in vas vodi. Kaj vam vesolje sporoča o vas? Kako zunanji vzorci odražajo vaš notranji svet? Ne zapletajte se v dramo drugih in svetovne dogodke. Čeprav vidite dvojnost na vsakem koraku, se lahko odločite ostati v miru in enosti. Bodite nežni s sabo v tem času. Bodite igrivi, počivajte in se zabavajte, bodite radostni – pojte in plešite. Poslušajte svoje srce, vizualizirajte vsa bitja v krogu ljubezni ter jih blagoslovite. Boljšo prihodnost boste ustvarili, če poudarite svoje talente in zmanjšate vpliv svojih omejitev,« svetujejo guruji.