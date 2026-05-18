Sprejmite realnost in druge: Zakaj so drugi taki? (Suzy)

ENO NAJTEŽJIH SPOZNANJ

Eno najtežjih spoznanj je, da so ljudje taki, kot so. Ne bodo se spremenili.

Vi se boste morali naučiti živeti okrog njih – okrog njihovih napak, osebnostnih lastnosti, travm in posebnosti, ki so največkrat napake samo za vas. Oni se namreč odlično počutijo v svojem svetu ali so na ravni zavesti, s katere ne znajo pristopiti k spremembam in živeti drugače. Tako vam ne preostane drugega, kot da jih sprejmete. Se tudi vi pogosto sprašujete, zakaj so drugi 'taki'? Zakaj ne morejo ravnati po vaših pričakovanjih? Bodite odkriti, v resnici niste razočarani nad njimi, ampak nad sabo – nad tem, da ste v resnici dobro vedeli, kakšni so, a ste pustili, da vas ponovno ...