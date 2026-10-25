Sproščena Blažka Müller: nazaj v gorenjski raj (Suzy)

Jesen je v naravi posebno lepa, še bolj, če jo preživljaš v svojem skritem kotičku, ki nudi domačnost, udobje, možnost za crkljanje ter ustvarjanje nepozabnih spominov. Predavateljica, prevajalka in nekdanja televizijska voditeljica Blažka Müller si je tudi ob letošnjem prehodu v hladnejši del leta spet polnila baterije v svoji leseni počitniški hiški na Gorenjskem, ki jo opisuje kot svoj drugi dom in zatočišče pred vsakodnevnimi obveznostmi.

Odlično je, da je okolica primerna za sprehode med drevesi in nabiranje kostanja, hkrati tam najde svoj mir in navdih za nove projekte, predavanja in prevajanje. V hišici si je ustvarila svoj novi raj, ki ga pomagajo pričarati z občutkom izbrano pohištvo in dekorativni predmeti ter lično urejena terasa z okolico. »Jaz pa ti pa naša hiška!« je zapisala na družabnih omrežjih ter s tem potrdila, da ji takšni kratki oddihi res veliko pomenijo.