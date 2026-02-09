Sproščena Helena Blagne: Oddih na rajskih otokih (Suzy)

Našo pevsko divo Heleno Blagne marca čaka veliko dela – številni nastopi po Sloveniji v sklopu koncertov ob dnevu žena, vključno z osmomarčevskim v mariborski dvorani Tabor –, zato se je odločila, da si bo pred tem nabrala novih moči na počitnicah na prelepih Maldivih. Kristalno čisto morje, srkanje kokosove vode iz svežega kokosa in prijetno božajoči sončni žarki so le del nepozabne izkušnje, ki jo je dopolnila z edinstvenim doživetjem – panoramskim poletom nad idiličnim otočjem, ki nudi presunljive razglede in spomine, ki ostanejo za vedno. »Čas je kapljica v oceanu – in ne moremo meriti ene kapljice po drugi, da vidimo, katera je večja in katera manjša,« je na družabnem omrežju citirala misel Elifa Shafaka, ki najbolje opiše njeno čudovito pustolovščino.

Helena Blagne uživa v počitnicah, ki pobožajo dušo in telo.