Sproščena Tanja Žagar je lepe jesenske dni izkoristila za raziskovanje (Suzy)

Priljubljena pevka Tanja Žagar je lepe jesenske dni izkoristila za družinsko raziskovanje Slovenije. Tokrat jo je pot zanesla v Lendavo, kjer je nastopila, nato se je odločila, da bo prijetno združila s koristnim. Namesto da bi se po nastopu odpravili naravnost domov, so z družino ostali v Prekmurju in raziskovali čudovito pokrajino. Povzpeli so se na razgledni stolp Vinarium, eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Lendave. S 53,5 metra visokega stolpa se ob lepem vremenu odpirajo pogledi proti štirim državam – Sloveniji, Madžarski, Hrvaški in Avstriji. Pevka je razgled občudovala tudi skozi daljnogled, ki obiskovalcem omogoča podrobnejši pogled na pokrajino. Kam natanko je usmerila pogled, ni razkrila, gotovo pa pisano obarvana pokrajina ponuja veliko zanimivega. »Ne moremo oditi, ne da bi uživali v jesenskem razgledu s stolpa Vinarium. Res prelepo!« je zapisala na družabnih omrežjih in razkrila, da so si nato ogledali še lendavski grad, kjer so spoznavali njegovo zgodovino. »Je treba tudi našim otrokom pokazati vse lepote naše čudovite deželice. Da jo bodo poznali, imeli radi in spoštovali,« je še poudarila in dokazala, da se lahko prijetni družinski spomini skrivajo že v tem, da si včasih podaljšamo službeno pot in pri tem odkrijemo košček Slovenije, ki ga še ne poznamo.