Sproščeni Magnifico: obožuje veter v laseh (Suzy)

Kadar bi moral Magnifico izbirati med odrom in ležalnikom, bi bil zmagovalec znan v nekaj sekundah. Morje mu sicer ne povzroča metuljčkov v trebuhu, razkošne jahte ga prav tako pustijo precej hladnega. A tudi sam prizna, da zna kratek skok na obalo narediti čudeže, še posebno, če ga popestri živahna vožnja s čolnom, ko veter razmrši lase in adrenalin poskrbi, da srce za hip zaigra v hitrejšem ritmu. Letošnje poletje je zanj vse prej kot počitniško.

Koledar je nabito poln koncertov, zato so kratki pobegi iz razbeljene Ljubljane prava mala nagrada za legendarnega glasbenika. Jadranske valove pa za hip nadomestijo tudi rečne struge v Beogradu, kjer si je privoščil prav poseben prevoz. Odmaknjen od pregretega asfalta, si je vsaj za trenutek zbistril misli in zajel sapo, nato se brez oklevanja vrnil pod odrske žaromete. Zanj je voda le kratek postanek, glasba pa ostaja pristanišče, v katero se vedno znova z užitkom vrača.