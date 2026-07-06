Sproščeni Svit Stefanija: sreča na vrvici (Suzy)

Poletje je čas za nove prigode in potepanja. Nadarjeni 26-letni igralec, ki nas od lani navdušuje tako v seriji Nemirna kri kot s pretresljivo upodobitvijo serijskega morilca Metoda Trobca, toplejši in lahkotnejši del leta vedno izkoristi za nova doživetja. Rad potuje, se druži s prijatelji ter hodi z njimi na večdnevne pohode po Sloveniji, se preizkuša v različnih športih, npr. v deskanju na vodi, čim več je v gorah in naravi. Večkrat spi na prostem ter uživa v svobodi, ki jo prinaša izlet v neznano.

Letos pomladi pa se mu je uresničila dolgoletna želja, tako se na pot pogosto odpravi v dvoje, skupaj s svojim novim najboljšim prijateljem. Ljubitelja živali je namreč pred nekaj meseci razveselil prikupni pasji ljubljenček iz zavetišča, mladi mešanec Figo, ki je omehčal srca vseh družinskih članov. Počitniški dnevi bodo tako še bolj zabavni in živahni, polni novih, nepozabnih 'kosmatih' dogodivščin.