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Sproščeni Žan Serčič na oddihu pod španskim soncem (Suzy)

Žan Serčič je za hip zamenjal domače odre za morski horizont.
Španski otok slovi po svojih sončnih zahodih. Ob takšnih razgledih je jasno, zakaj. FOTO: osebni arhiv/Facebook

Španski otok slovi po svojih sončnih zahodih. Ob takšnih razgledih je jasno, zakaj. FOTO: osebni arhiv/Facebook

Turkizna voda, bele skale in izklesani Žan – slika za oboževalke! FOTO: osebni arhiv/Facebook

Turkizna voda, bele skale in izklesani Žan – slika za oboževalke! FOTO: osebni arhiv/Facebook

Brez lokalnih dobrot dopust pač ne šteje. FOTO: osebni arhiv/Facebook

Brez lokalnih dobrot dopust pač ne šteje. FOTO: osebni arhiv/Facebook

Španski otok slovi po svojih sončnih zahodih. Ob takšnih razgledih je jasno, zakaj. FOTO: osebni arhiv/Facebook
Turkizna voda, bele skale in izklesani Žan – slika za oboževalke! FOTO: osebni arhiv/Facebook
Brez lokalnih dobrot dopust pač ne šteje. FOTO: osebni arhiv/Facebook
R. R.
 29. 6. 2026 | 10:00
1:06
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Priljubljeni pevec se je oglasil z Majorke in ob fotografijah dodal le špansko zastavo in sonček. In res, fotografije povedo dovolj. Večerja nad zalivom, turkizna voda, bele skale in tisti zlati večer, zaradi katerega človek za nekaj minut pozabi pogledati celo v telefon. Sproščen nasmeh in privlačna poletna podoba izklesanega telesa sta seveda razveselila tudi sledilce, ki so mu v komentarjih privoščili oddih in nekaj novih moči za vse, kar ga čaka doma.

Turkizna voda, bele skale in izklesani Žan – slika za oboževalke! FOTO: osebni arhiv/Facebook
Turkizna voda, bele skale in izklesani Žan – slika za oboževalke! FOTO: osebni arhiv/Facebook

Tega ni malo. Letos je namreč odprl novo poglavje z albumom Na ulicah srca, ki ga je predstavil tudi na velikem valentinovem koncertu v ljubljanski Odiseji, zdaj z akustično turnejo potuje po Sloveniji. Španski otok torej ni pobeg, ampak lepo odmerjen vdih pred naslednjim krogom. In če je soditi po teh razgledih, ga bo znal izkoristiti do zadnjega sončnega žarka.

Brez lokalnih dobrot dopust pač ne šteje. FOTO: osebni arhiv/Facebook
Brez lokalnih dobrot dopust pač ne šteje. FOTO: osebni arhiv/Facebook

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