Sproščeni Žan Serčič: zadnji skok v morje (Suzy)

Tudi Žan Serčič se je s težkim srcem poslovil od poletja. Priljubljeni pevec je na instagramu objavil serijo fotografij, s katerimi je pomahal v slovo najtoplejšemu delu leta in obudil nekaj trenutkov, ki so mu ostali v najlepšem spominu. Med številnimi nastopi na najnovejši turneji po Sloveniji simpatični Štajerec vedno najde tudi čas za oddih in mir, ki ju najraje poišče ob morju.

Nekoč nam je zaupal, da si danes brez slabe vesti vzame čas zase in jo pogosto popiha proti obali. Tudi tokrat ni razočaral svojih zvestih oboževalk. Ob fotografiji, na kateri brez majice sloni na balkonski ograji in zre v daljavo, je marsikatera zagotovo globoko zavzdihnila. Nič manj pozornosti ni požel njegov zadnji skok v morje, ki mu je tik pred dokončnim slovesom od poletja nedvomno zbistril misli.