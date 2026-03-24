Sprostite … Negativne vzorce (Suzy)

Izberite si navado ali nekoristno vedenje. Opazujte, ali začutite napetost, krč, tesnobo ali občutek teže, ko pomislite na ta vzorec. Razmislite in zapišite, kako ta način vedenja povzroča, da se vaše življenje odvija v določeno smer. Nato si predstavljajte, da tovrstno vedenje ni več del vašega življenja. Drugi ljudje lahko tako razmišljajo ali se tako vedejo, a vi ne. Odsotnost vzorca vam ne predstavlja nobenih težav. Zapišite, kako je, ko se ga osvobodite. Iz prostora, ki ga je prej zasedala navada, se rojeva nekaj novega z ravni vaše duše. Kaj je to? V katero smer vas vodi vaša kreativna motivacija, če ni več določenih omejitev? Zapišite odgovor. Vajo lahko ponovite z več vzorci. Opazujte, kako odprtost nadomešča navlako v vašem življenju – in to zapišite, predlaga ameriška intuitivna gurujka Penney Peirce.