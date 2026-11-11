Srbija: korenite spremembe, turbulence in nove priložnosti (Suzy)

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Poudarjeno je vprašanje, ali zdravstvo, uprava, institucije res služijo prebivalstvu.

Ascendent predstavlja Srbijo kot celoto, njeno javno podobo, prebivalstvo, splošno stanje družbe. V devici kaže državo, ki gradi identiteto na delu, redu, praktičnosti, učinkovitosti, potrebi po nadzoru nad vsakdanjim življenjem. Ljudstvo je kritično, pozorno na podrobnosti, senčna stran je nezadovoljstvo, pretirana kritičnost ali občutek, da ni nikoli nič dovolj dobro. Poudarjeno je vprašanje, ali zdravstvo, uprava, institucije res služijo prebivalstvu. Država lahko navzven deluje zadržano, a v njej vre. Vladar Merkur je v raku, tako gre za tradicionalno družbo z močno domovinsko zavestjo, ...